طبيب لبناني يحقق انجازا في بلغاريا...عملية جراحية لجمجمة فتاة عشرينية

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من بلغاريا، حقق الطبيب والبروفسور اللبناني خضر فقيه ابن بلدة الريحان الجنوبية انجازا علميا وطبيا يحصل للمرة الاولى في مجال الجراحة تمثل في اعادة ترميم قسم من جمجمة فتاة في العشرين من عمرها تعرضت لحادث سير ادى الى تهشم جزء من جمجمة رأسها. هذه العملية تعتبر انجازا نظرا لتقنية الجراحة الثلاثية الابعاد المستخدمة والتي استدعت تحضير ماكيت واعادة صب جمجمة مماثلة يقول فقيه في اتصال مع الاو تي في.

اتصال مع البروفيسور خضر فقيه

فقيه أجرى العملية محاطا بطاقم طبي من سبعة اطباء مرافقين بينهم وزير الصحة البلغاري الاسبق وهو الذي سبق ان تمت تهنئته مرات عدة في بلغاريا لما له من باع طويل في العمل العلمي والاكاديمي. وهو يعتبر حاليا الطبيب الأشهر في مجاله على مستوى اوروبا الشرقية.