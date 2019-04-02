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ملف الفساد نحو منعطف جديد قد يكون أخطر. فماذا تكشف معلومات الـ OTV ؟

2
APRIL
2019
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بعدما كشفت ال otv في تقرير سابق أن التحقيقات التي جرت لدى الشرطة العسكرية مع عنصر في جهاز امن المطار قد ختمت يوم السبت، بعد اعترافه بتأمينه رخص زجاج داكن من وزارة الداخلية من خلال وسيط واستحصاله على تسهيلات مرور ورخص سلاح وحماية مواكب مقابل بدلات مالية، علمت ال otv أن التحقيقات في الملف عينه لم تنته. اذ وضع فرع المعلومات يده التحقيقات تحت اشراف القضاء النيابة العامة العسكرية مع الوسيط الذي تحدث عنه الأخير وهو مدني. و ذلك من أجل كشف خيوط إضافية حول الجهة التي كانت تؤمن هذه الرخص في وزارة الداخلية و معرفة ما اذا كان أحد العسكرين في قوى الامن الداخلي متورطاً بذلك. علما أن عنصر جهاز أمن المطار بقي موقوفا لدى الشرطة العسكرية بحسب الصلاحية. وأضافت مصادر مطلعة أن التحقيقات في فرع المعلومات تشمل أشخاصا مدنيين تبيّن انه على علاقة بالعسكري في موضوع تجارة أسلحة.

وعليه ستوسع فرع المعلومات بالتحقيقات على أن يتم ايداع الملف كاملا بما فيه تحقيقات الشرطة العسكرية الى النيابة العامة العسكرية لاجراء المقتضى القانوني. 

لكن فيما قصور العدل منهمكة منذ اسابيع بملفات الفساد الداخلية والسمسرات التي طالت عسكريين وموظفين عدليين وقضاة بات يقارب عددهم العشرة، ذكرت معلومات خاصة لل otv أن خيوطاً ستتكشف قريباً حول وجود فساد على نطاق أوسع لم يعد يقتصر على المال، بل يصل الى استغلال أشخاص في مراكز حساسة لصالاحياتهم، للمس بخصوصية الأشخاص من أجل غايات شخصية من دون الحاجة للقرصنة او لسرقة معلومات. ففي أي مراكز هم هؤلاء و بمن يستقوون وأي نوع من الخصوصية يجري الحديث. ان غدا لناظره قريب.

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