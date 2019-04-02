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مخزومي: النزوح اليوم بات يشكل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً

2
APRIL
2019
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أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إثر مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب، على ضرورة التعاطي الجدي والمدروس مع مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال إن المبادرة الروسية على أهميتها، ليست واضحة، وليس لها حتى الآن آلية لعودة النازحين، معتبراً أن تشكيل اللجنة الثلاثية اللبنانية – السورية – الروسية هو ضرورة ملحة اليوم، ولافتاً إلى أن لا مشكلة أمامها بوجود علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا اللذين يتبادلان السفراء، فوجود لجنة تهتم بالعودة لوجيستياً وتتعامل مع القضية على أنها إنسانية بحتة، أمرٌ أكثر من ضروري، ولا بأس أن يأخذ الوضوع طريقه في السياسة فيما بعد.


وأضاف مخزومي: نعم هنالك تحفظات من بعض السياسيين وانقسام سياسي حول هذا الملف، لكن البلد لم يعد يحتمل التردد في رسم خريطة طريق لعودة إنسانية، لافتاً إلى أن كثيراً من النازحين أسسوا أعمالهم في لبنان وبالتالي كلما امتد الوقت أصبحت عودتهم أصعب. وأشار إلى أن النزوح اليوم بات يشكل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً عدا عن الكلفة الصحية والتعليمية وما إلى هنالك من خدمات، مذكراً بوجود العديد من المناطق الآمنة في سوريا.
وأيّد مخزومي مجريات جلسة اللجنة النيابية التي أقرت ورقة النازحين والتي كان من المفترض أن تقرّ في العام 2015. ودعا إلى اتخاذ قرار جدي بشأن عودة النازحين إلى وطنهم، والعمل على وضع خريطة طريق واضحة تحدد شكل مستقبل العلاقة اللبنانية – السورية بما يخدم مصلحة لبنان بالدرجة الأولى.

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