بالفيديو: اعتدوا على قاصر في بيروت بشفرات "Cutter" وقاموا بتقطيع ذراعيه!

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أقدم عند الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الفائت الواقع في 24/3/2019 كل من شيخ موس وأديب وليد عبدالله، وأنس محمد رجب، وبشير خالد شيخ موسى وكُتيبة الحسيني، ومحمود المصري بالإعتداء على القاصر عبد الكريم متو وآخرين على خلفية خلافات شخصية في منطقة الملا-بيروت.

وفي التفاصيل التي وصلت الى صفحة "وينية الدولة" فإن شيخ موس وكتيبة الحسيني اقدما على شهر شفرات “cutter” كانت بحوذتهم وقاموا بتقطيع ذراعي "متو"، الذي يبلغ 17 عاما بطريقة وحشية بربرية قبل أن يغادروا المكان ويفرّوا إلى جهة مجهولة.

هذا ونقل الجريح إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت حيث خضع لجراحة دقيقة ومكلفة بعدما تبين أن أوتار يديه قد قطعت ولا يزال يخضع للعلاج حتى الساعة.





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وينية الدولة