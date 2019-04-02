رابطة المدارس الإنجيلية تنظّم مؤتمرها التربوي برعاية الرئيس الحريري والصحناوي يتحدث عن مادتي البرمجة والذكاء الإصطناعي

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برعاية دولة رئيس الوزراء سعد الدين الحريري وبحضوره، تنظم رابطة المدارس الإنجيلية في لبنان مؤتمرها التربوي (National Educational Conference - #NEC2019) في الخامس والسادس من شهر نيسان. ويصادف حفل افتتاح المؤتمر مع تدشين قاعة المسرح في في المدرسة الإنجيلية في صيدا (مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية للبنات والبنين) بعد إعادة تأهيليه وتطويره، وذلك يوم الخميس الواقع فيه الرابع من شهر نيسان 2019.



عنوان المؤتمر هو فتح الآفاق ( Unlocking our Future) وتمكين المعلمين والمعلمات من مواجهة التحديات الجديدة في التعليم وعملية التعلّم التي فرضها التطور في عالم الالكترونيات والتكنولوجيا. كما أنه يهدف إلى التذكير بالفلسفة الإنجيلية فيما يخص العلم، والتشديد على الحيّز الذي يجب أن تحتله هذه المقاربة في صياغة رؤيا وأهداف وسياسات المدارس الإنجيلية في الشرق الأوسط.



سيبدأ البرنامج اليومي للمؤتمر مع صلاة وكلمة تركز على الأهمية التي يحتلها التعليم لدى الطوائف الإنجيلية. سيلقي هذه الكلمة كل من رئيس الإتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان القس الدكتور حبيب بدر ورئيس جامعة هايكزيان القس الدكتور بول هايدوستيان. يلي الجلسة العامة في الصباح ورش عمل متوازية ( parallel sessions)؛ واحد وعشرين جلسة في اليوم الأول وثمانية عشر في اليوم الثاني. ويلي استراحة الغذاء في كل يوم جلسة عامة ثانية وجلسات متوازية كما في الصباح. مجموع الحصص في اليومين هو 69 تغطي 50 موضوعًا مختلفًا. يقدم ورشات العمل 38 من أصحاب الاختصاص في مجال التربية وعلم النفس والتربية المختصة.



أبرز المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، سعادة النائب نقولا صحناوي، سيتطرّق إلى المبادرة التي قام بها حديثا وهي اقتراح قانون إدخال مادة البرمجة ( coding) والذكاء الإصطناعي (artificial intelligence) كمادتين أساسيتين على المناهج اللبنانية. وأحد الرواد في مجال تكنولوجيا التعليم ( education technology)، ألن نوفمبر ( Alan November)، ولقد تم اختياره كواحد من أكثر المفكرين الخمسة عشر نفوذاً في الولايات المتحدة من قبل مجلة التكنولوجيا والتعلم، تكمن خبرته في مساعدة المؤسسات والحكومات على تحسين التعليم من خلال التكنولوجيا. أريك شنينغر ( Eric Sheninger) هو خبير في مجال القيادة الرقمية والتعلم (digital leadership and learning) ملتحق بالمركز الدولي للقيادة في التعليم. شنينغر هو متخصّص في مساعدة المؤسسات التربوية لتكون قادرة على التحسين من خلال الابتكار، مشاركته هي فرصة ليتعرف المعلمون والمعلمات على استراتيجيات ومقاربات لتحسين التعليم والاطلاع على نجاحات مدارس من بلدان مختلفة فتكون مصدر إلهام لصفوفهم ومؤسساتهم.



من المتحدثين الضيوف في المؤتمر ( guest speakers) ، د. برت أفرهارت ( Brett Everhart) وهو مساعد خاص للعميد المسؤول عن التقويم ( Provost for Assessment) وأستاذ لمادة اللياقة البدنية في جامعة لوك هافان ( Lock Haven University) في الولايات المتحدة الأميركية. مشاركة أفيرهارت هي عن تقويم تعلّم الطلاب ( student learning assessment) والتوجيه للاستفادة من البرامج المتوفرة ( software) من أجل أفضل النتائج. المتحدث الضيف الثالث وهو د. غريغوري بنّـر (Gregory Benner ) هو أستاذ جامعي في كلية التربية في جامعة ألاباما، ويشغل منصب المدير التنفيذي في مركز "المدارس القوية" ( Center for Strong Schools) في الجامعة، كما أنه شارك في تأسيس مبادرة الطفل الكامل في تاكوما (Tacoma Whole Child Initiative). بنّر هو من الرواد في تطبيق المقاربات التحويلية والمستدامة لتكوين الطفل الكامل في البيئة المدينية.



يقدّم ورشات العمل خبراء أجانب ومحليين متخصصين في مجالات تقنيات التعليم والتجديد والتكنولوجيا، وبناء المهارات، بالاضافة إلى التربية المختصّة والدمج وإدارة السلوك والصفوف. هؤلاء هم أساتذة ومدرّسين في أبرز المؤسسات التعليميى في لبنان، لا سيّما الجامعة اللبنانية الأميريكية وجامعة هايكزيان، ومؤسسة وزنات وستارمانشيب ( starmanship) ومركز سكيلد للصعوبات التعلمية ( SKILD Center) والمدرسة الأرثودكسية ومدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ومختلف المدارس الإنجيلية في لبنان، بالإضافة إلى أخصائيين مستقلين.