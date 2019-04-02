رئيس مدرسة الحكمة كرّم عُلا صفا الفائزة في بطولة لبنان المدرسيّة في الجمباز

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هنأ الخوري جان-بول أبو غزاله رئيس مدرسة الحكمة - بيروت تلميذة المدرسة علا صفا التي حلّت بالمرتبة الأولى بفئتها (مسابقة الحبل) وثانيّة في الترتيب العام في بطولة لبنان المدرسيّة في الجمباز الإيقاعي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي- وحدة الأنشطة الرياضيّة والكشفيّة.

وشاءت البطلة عُلا أن تقدّم الكأس للمدرسة التي تتربى فيها على القيم والإخلاق مع العلم والمعرفة والرياضة. واستقبلها الخوري أبو غزاله في قاعة الرؤساء مشجّعًا إياها قائلاً: سنرافقك إلى حيث تحلمين أن تصلي في البطولات المحليّة. هنيئًا لك هذا الفوز وشكرًا لك على مبادرتك هذه متمنّيًا لكِ مستقبلاً زاهرًا رياضيًا كان أم أكاديميًا وعلميًا.