رئيس الجمهورية التقى وزيري العمل والتربية والنائب السيد وتلقى دعوة لزيارة امارة موناكو

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وديبلوماسية تناولت الاوضاع العامة والتطورات السياسية.



الوزير اكرم شهيب

على الصعيد الوزاري استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع الرئيس عون شؤون وزارته انطلاقا من اهتمام رئيس الجمهورية بالملف التربوي. واشار الى التحضير لمؤتمر تربوي واسع يعقد في قصر بعبدا لاعداد دراسة عمل تربوية. واضاف الوزير شهيب ان البحث تناول ايضا وضع عدد من مديريات الوزارة والتحضير للامتحانات الرسمية المقبلة.



الوزير كميل ابو سليمان

وزاريا ايضا، عرض الرئيس عون مع وزير العمل كميل ابو سليمان واقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال سلسلة مشاريع يعكف الوزير على انجازها وهي التدقيق في حسابات الصندوق التي لم تتم منذ العام 2010، واعادة تكوين مجلس الادارة والمكننة. كما تطرق البحث الى قانون ضمان الشيخوخة وضرورة وضعه موضع التنفيذ.



واكد الوزير ابو سليمان ان الرئيس عون شدد على اهمية الاسراع بانجاز المشاريع الاجتماعية التي تهم المواطن وتحقق الرعاية المناسبة له.



النائب اللواء جميل السيد

نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب اللواء جميل السيد الذي اوضح بعد اللقاء انه تداول مع رئيس الجمهورية في الاوضاع العامة في البلاد في ضوء اللقاءات التي عقدها الرئيس عون خلال وجوده في موسكو وتونس، لاسيما ما يتعلق منها بموضوع النازحين السوريين والموقف اللبناني من القضايا الاقليمية. واضاف النائب السيد: "تطرق البحث الى الشأن الداخلي ومشروع الموازنة والاصلاحات المرتبطة بها حيث يفترض الا تمس حقوق الناس ولاسيما منهم فئات الموظفين عموما، وموظفي الاسلاك العسكرية والامنية خصوصا حيث يفترض ان تؤمن الدولة مواردها من دون المساس بالرواتب والتعويضات".



القنصل العام لموناكو

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون القنصل الفخري لموناكو في لبنان الشيخ بشارة الخوري الذي اطلعه على القرار الذي اتخذه امير موناكو البير الثاني بتعيينه قنصلا عاما لموناكو في لبنان بصلاحيات وزير مفوض وذلك تعزيزا للعلاقات المتينة بين لبنان والامارة. ونقل الخوري الى الرئيس عون دعوة من الامير البير لزيارة موناكو والبحث في سبل التعاون في المجالات الاجتماعية والانسانية. واوضح القنصل العام الخوري انه اطلع رئيس الجمهورية على المشاريع التي تقوم بها امارة موناكو في لبنان والمساهمات التي تقدمها الى هيئات اجتماعية وانسانية وصحية بينها مشاريع مع منظمة فرسان مالطا ذات السيادة في لبنان تبلغ قيمتها نصف مليون يورو.



وهنأ الرئيس عون الشيخ الخوري بتعيينه قنصلا عاما متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.