ردا على سؤاله.. إدكار طرابلسي يشكر الحريري لالتزامه حل ملف نازحي حيلان ووعد بمعالجة ملف المية ومية

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عقد النائب الدكتور ادكار طرابلسي، عضو تكتل لبنان القوي، وعضو لجنة المهجرين النيابية، مؤتمراً صحافياً في البرلمان، تقدّم فيه بالشكر لرئيس الحكومة سعد الحريري، لجوابه الذي أكّد فيه التزامه بالتعهد الوارد في البيان الحكومي حول اعادة المهجرين والذي به يؤكد حلّ مشكلة قرية حيلان بقضاء زغرتا وخصوصا لجهة دفع الإخلاءان والتعويضات وعقد المصالحة بين المقيمين والعائدين.

وأكّد النائب طرابلسي ثقته بدولة الرئيس حريري بأنه سيتعامل مع ملف المية ومية بروح المسؤولية الأبوية التي أظهرها كرجل دولة، ومعه الحكومة اللبنانية، بتكليف من يروه مناسباً أكان وزارة المهجرين او صندوق المهجرين او مجلس الجنوب او الهيئة العليا للإغاثة للعمل على انهاء هذا الملف العالق منذ عقود عدة.

وكان النائب طرابلسي قد توجّه بأسئلة للحكومة حول حيلان والمية ومية بتاريخ ٢٧ شباط ٢٠١٩.

(نسخة عن جواب رئيس الحكومة مرفقة بالخبر).