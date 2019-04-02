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فادي جريصاتي يحدّد في عيد وزارة البيئة ال 26 التطلعات للمرحلة المقبلة

2
APRIL
2019
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توجّه وزير البيئة فادي جريصاتي في عيد تأسيس وزارة البيئة ال 26 الذي يصادف اليوم 2 نيسان بالتحية الى فريق عمل وزارة البيئة ، شاكراً جهودهم الهادفة الى حماية البيئة والموارد الطبيعية في لبنان.
ولفت وزير البيئة الى " أن تطلعاتنا في المرحلة المقبلة تتلخّص بالآتي:
- وضع وتطبيق الاستراتيجية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة القائمة على مبدأ الفرز من المصدر ولامركزية المعالجة وتفعيل دور البلديات وصولاً الى بيئة نظيفة وسليمة، وتأهيل المكبات العشوائية.
- وضع المخطط التوجيهي الجديد للمقالع والكسارات وتنظيم التراخيص الصادرة عن المجلس الوطني للمقالع وصولاً الى وقف تخريب الجبال واستصلاح وتأهيل المواقع المشوّهة وتطبيق مبدأ " الملوّث يدفع".
- إصدار قانون المحميات الطبيعية وزيادة عدد المحميات.
- تنظيم الصيد البري المستدام والمضي في منع قتل الطيور المهاجرة وملاحقة المخالفين.
- تقليص التداعيات البيئية السلبية لأزمة النازحين السوريين والحد من التلوث الناتج عن مخيمات النازحين.
- استكمال تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون وأنهر عكار وسائر المجاري المائية.
- مراقبة نوعية الهواء .
- حماية قمم الجبال والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطىء والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية في لبنان.
- الزام المستشفيات والمؤسسات الصحيّة بإدارة ومعالجة النفايات الطبية بطريقة سليمة. 
- استكمال التعاون مع المؤسسات الصناعية ضمن مشروع مكافحة التلوّث البيئي.
- احترام دور وصلاحيات وزارة البيئة وهيبة القوانين الصادرة عنها والتي تنظّم شؤون قطاع البيئة بأكمله.
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