فادي جريصاتي يحدّد في عيد وزارة البيئة ال 26 التطلعات للمرحلة المقبلة

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توجّه وزير البيئة فادي جريصاتي في عيد تأسيس وزارة البيئة ال 26 الذي يصادف اليوم 2 نيسان بالتحية الى فريق عمل وزارة البيئة ، شاكراً جهودهم الهادفة الى حماية البيئة والموارد الطبيعية في لبنان.

ولفت وزير البيئة الى " أن تطلعاتنا في المرحلة المقبلة تتلخّص بالآتي:

- وضع وتطبيق الاستراتيجية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة القائمة على مبدأ الفرز من المصدر ولامركزية المعالجة وتفعيل دور البلديات وصولاً الى بيئة نظيفة وسليمة، وتأهيل المكبات العشوائية.

- وضع المخطط التوجيهي الجديد للمقالع والكسارات وتنظيم التراخيص الصادرة عن المجلس الوطني للمقالع وصولاً الى وقف تخريب الجبال واستصلاح وتأهيل المواقع المشوّهة وتطبيق مبدأ " الملوّث يدفع".

- إصدار قانون المحميات الطبيعية وزيادة عدد المحميات.

- تنظيم الصيد البري المستدام والمضي في منع قتل الطيور المهاجرة وملاحقة المخالفين.

- تقليص التداعيات البيئية السلبية لأزمة النازحين السوريين والحد من التلوث الناتج عن مخيمات النازحين.

- استكمال تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون وأنهر عكار وسائر المجاري المائية.

- مراقبة نوعية الهواء .

- حماية قمم الجبال والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطىء والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية في لبنان.

- الزام المستشفيات والمؤسسات الصحيّة بإدارة ومعالجة النفايات الطبية بطريقة سليمة.

- استكمال التعاون مع المؤسسات الصناعية ضمن مشروع مكافحة التلوّث البيئي.

- احترام دور وصلاحيات وزارة البيئة وهيبة القوانين الصادرة عنها والتي تنظّم شؤون قطاع البيئة بأكمله.