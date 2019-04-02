إطلاق مواطن بعد خطفه وسلبه سيارته!

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اعترض مجهولون مسلحون، يستقلون سيارتين من نوع "جيب تاهو" لون اسود، عند التاسعة مساء امس طريق المواطن عبد الرحمن ع.ف (مواليد عام 1981 - مجدل عنجر)، بينما كان على متن سيارته وهي من نوع "جيب انفينيتي" أبيض يحمل اللوحة الرقم 768191/ز وذلك على طريق بر الياس تعنايل، وانزلوه من سيارته واختطفوه مع سلبه سيارته، وتوجهوا به الى مكان مجهول. ولاحقا افرج عن عبد الفتاح في سهل بلدة طليا - بعلبك بعدما سلبوه سيارته وكل ما كان بحوزته.



وعند الثانية عشرة من منتصف الليل، أقدم حوالى 50 شخصا من اهالي واقارب واصدقاء عبد الفتاح على اقفال طريق شتورا المصنع عند مفرق راشيا بالسيارات وبالاتجاهين وذلك احتجاجا على سلب واختطاف عبد الفتاح.