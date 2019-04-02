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الكويت تقاطع مؤتمراً في البحرين.. نرفض التطبيع مع اسرائيل

2
APRIL
2019
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قرّرت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين المقرر عقده من 15 إلى 18 نيسان 2019، على خلفية مشاركة وفد صهيوني.


وأفاد العضو في البرلمان الكويتي عبد الله الكندري بأن وزير التجارة والصناعة خالد الرضوان، قرر عدم المشاركة في «مؤتمر ريادة الأعمال»، استجابة لمطالب برلمانية. وقال في نص تغريدة نشرها على «تويتر»: «أشكر استجابة الوزير خالد الروضان بعد اتصال هاتفي معه، وتأكيده لي أنه قرر عدم المشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين واعتذاره عن حضور الفعالية».


وأشار إلى أن مشاركة وفد من الكيان الصهيوني في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين تستوجب الانسحاب الفوري للوفد الكويتي ممثلاً بوزير التجارة خالد الروضان وباقي المشاركين.


وأكد أن الانسحاب هو التزام بموقف القيادة والشعب الكويتي الرافض للتطبيع. واختتم تغريدته بالقول «خليجيون ضد التطبيع».


وتستضيف البحرين في حدث رفيع المستوى «المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019»، ويستقطب الحدث السنوي العالمي الذي تستضيفه دول مثل الولايات المتحدة روسيا والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل، رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات من أكثر من 170 بلداً حول العالم، للبحث في طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطويرها.


كما يعد هذا المؤتمر بمثابة منصة تعرض فيها البرامج والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي واحد.

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