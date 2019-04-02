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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 02-04-2019

2
APRIL
2019
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البناء


تحاول الجهات الدولية الصديقة للرئيس التركي وتلك التي على خصومة معه تجميع أكبر قدر من المعلومات والتحليلات التي تفسّر نتائج الانتخابات البلدية وخسارة حزب العدالة والتنمية للمدن الكبرى، وخصوصاً اسطنبول خارج الحديث عن ثنائية تسخيف النتيجة واعتبارها شأناً عابراً أو تضخيمها واعتبارها نهاية أردوغان السياسية ونهاية حزبه، فالكلّ يعتبر انّ شيئاً كبيراً يحدث ويسعى للحصول على تفسير دقيق تبنى عليه السياسات بعيداً عن المخاوف والتمنيات...

الجمهورية

خلافا للشائعات الكثيرة حول تطورات قد تحصل على جبهات عدة فإن المعنيين يتصرفون ببرودة تصل إلى حدود اللامبالاة وكأن شيئا لن يكون.

يجزم دبلوماسي بأن رئيس وزراء إحدى الدول لم يستفد بشيء من مواقف دولة عظمى أطلقها أحد وزرائها من لبنان ضد حزب لبناني بارز.

اللواء

لغز
تكاد أخبار بعض الوزراء السابقين تختفي عن المسرح السياسي، لأسباب لا تتعلق بالراحة والإنسجام بل بحسابات سياسية أبعد!
غمز
يحيط غموض بالمشهد الانتخابي شمالاً، على خلفية مفاجآت متوقعة من أطراف سياسية، لم تدلِ بدلوها بعد..
همس
كادت اللقاءات المهمة تغيب بين مرجع رسمي وقيادات من الصف الأول، في القمة الأخيرة!

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