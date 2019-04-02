عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 02-04-2019

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الأخبار

اسطنبول تصفع أردوغان

لجنة الكهرباء: لا للبواخر

هل تستردّ الدولة المعاينة الميكانيكية؟

ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل: 7 سنوات... ولا تزال الأشغال مستمرة!

البناء

مفاوضات غزة تربك نتنياهو عشية الانتخابات... وشروط وقف التصعيد تطال الكهرباء والوقود

خسارة أردوغان المدن الكبرى... واسطنبول تطرح أسئلة مصيرية حول زعامته

التوافق الرئاسي حول الكهرباء يدفع القوات للتراجع... والتعيينات على نار حامية

الجمهورية

تبشير بقرارات غير شعبية

إردوغان.. فوز بطعم الخسارة

زوبعة ولا حرب... والأولوية للداخل

سقوط الحكومة إحتمال واقعي؟

اللواء

إجراءات بحقّ قضاة قبل مؤتمر بعبدا.. ودفعة جديدة قريباً

البنك الأوروبي: إصلاحات مؤلمة أو نتائج أكثر إيلاماً.. والتسويات الأخيرة لخطة الكهرباء قبل مجلس الوزراء

تهويد الجولان بدأ: توطين 250 ألفا واستحداث 45 ألف وظيفة

أنقرة واسطنبول "تنقلبان" على أردوغان

الديار

الوفد اللبناني سمع دعما «انشائيا» في قمة تونس «وعاد اكثر «قلقا»...

«تفاؤل كهربائي» واجراءات «موجعة» لخفض عجز الموازنة