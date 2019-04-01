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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

"اتخذت اليوم بناء على صلاحياتي كوزير للعدل وبناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي، قرارا بوقف ثلاثة قضاة عن العمل، الى حين البت بوضعهم من قبل المجلس التأديبي الخاص بالقضاة".

بهذا الكلام المختصر والمفيد، قدم وزير العدل ألبير سرحان اليوم دليلا إضافيا إلى مدى جدية حملة مكافحة الفساد التي يظللها العهد الحالي منذ اليوم الأول، والتي تطرق باب مختلف الوزارات والمؤسسات والإدارات والهيئات ، بالعدل والقانون، لا السياسة والتشفي، كما درجت العادة أن يروج المتضررون، وهم كثر، ويتوزعون بين أكثر من طرف وطائفة ومنطقة ومذهب.

وبكلام مختصر ومفيد أيضا، مفاده بأن لكل شيء حلا، قدمت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني من السراي الحكومي اثر اجتماع اللجنة الوزارية مؤشرا جديدا إلى مدى الاصرار على وضع ملف الكهرباء على السكة الصحيحة، لما له من أثر كبير على الوضع المالي العام، وما يتصل به على مختلف المستويات.

وفي انتظار بلوغ الأمور لخواتيمها السعيدة المأمولة، لا تزال نتائج القمة العربية في تونس ترخي بظلها على المشهد العام. وفي هذا الاطار، اعربت مصادر الوفد اللبناني عن ارتياحها للموقف الذي اتخذ بتبني ورقة العمل التي تقدم بها لبنان، معربة عن الامل في ان تترجم هذه القرارات الى خطوات عملية. وتوقفت مصادر الوفد اللبناني عند اهمية إقرار القمة العربية بحق اللبنانيين في مقاومة ايْ اعتداء على اراضيهم بالوسائل المشروعة ، والتشديد على اهمية التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا ارهابيا.

وكان اللافت في قرارت القمة، وفق المصادر نفسها، الترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة، والاقرار بالجهود التي يبذلها لبنان حيال النازحين السوريين والتشديد على ضرورة مؤازرته ودعمه وتقاسم الاعباء والأعداد معه، ورفض لبنان لاي شكل من اشكال اندماج النازحين او ادماجهم في المجتمعات المضيفة، والسعي لتأمين عودتهم الامنة.

واشارت المصادر الى ان لبنان تلقى دعما عربيا واضحا بعد قرار القمة بما يقوم به لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي وتحقيق النمو ومنح التراخيص للتنقيب عن النفط وتطبيق استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء... الا ان مصادر الوفد اللبناني توقفت خصوصا عند الاصداء التي تركتها الكلمة التي القاها رئيس الجمهورية في القمة، طارحا السؤال الكبير المرتبط بماذا فعلت الدول العربية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم. ووصفت المصادر كلمة الرئيس عون بانها شكلت تدرجا في مصارحة الرئيس اللبناني للقادة العرب ، وهو الاسلوب الذي اعتمده منذ تسلمه سلطاته الدستورية في كل القمم العربية التي شارك فيها، والتي كان يضيء في كل منها على خطر داهم يلفت فيه القادة العرب الى امكانية حدوثه، ما جعل مضامين كلماته في القمم محطات استشرافية ، سعى الى لفت انتباه القادة العرب اليها، ختمت المصادر.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

ارتياح رئاسي لبناني لقرارات القمة العربية لا سيما ما يتعلق بتأكيد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر.

وقالت أوساط رئاسية إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتفق مع عدد من رؤساء الوفود على مواصلة التشاور على صعيد العلاقات العربية ومواكبة الإستقرار اللبناني الأمني والسياسي والمساعدة في المجال الإقتصادي.

رافق ذلك توافق رئيس البرلمان نبيه بري مع المسؤولين العراقيين على أهمية زيادة التعاون بين بيروت وبغداد.

وفي بيروت استأنف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نشاطه والتقى قبل قليل النائب وليد جنبلاط في السراي الحكومي وسبق ذلك ترؤس الرئيس الحريري اللجنة المكلفة لدرس خطة الكهرباء، وسط هذه الأجواء وغداة جولة وفد من البنك الدولي على المسؤولين اللبنانيين داعيا الى الإسراع في الإصلاحات، جولة مماثلة لوفد من البنك الأوروبي مشددا على مطلب الإصلاحات محذرا من ازمة وشيكة.

وقبل ان نبدأ بمحلياتنا نشير الى ما اعلنته الرئاسة الجزائرية منذ قليل ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهده.

اذا لجنة مناقشة خطة الكهرباء انعقدت عصرا في السراي الحكومي .

للإطلاع على التفاصيل ننتقل مباشرة الى هناك مع الزميلة ريمان ضو.

ريمان: اللجنة ستعاود إجتماعها للحسم غدا بعدما طرحت الآراء والقوات قدمت ورقتها فماذا في المعلومات؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

هما شريعة و تشريع من مدرسة "واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا "..مدرسة شيعية الهوية..سنية الهوى..عربية المنتهى

ثبت لديهما بالوجه الشرعي أن السنة ليسوا إخوانا للشيعة فحسب..بل هم أنفسهم..وأن لا هلال شيعيا الا ضمن القمر السني .

في قاموسهما الجامع مداواة الفتنة وصناعها يكون بالوحدة وبالحوار.. والحوار فقط..واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.

عندما طرق العدو الأبواب بنسختيه الصهيونية والداعشية...أفتيا بقتاله ...فكان الجهاد العظيم... بشعب وجيش ومقاومة ...زرعت الأجساد في الارض وكان النصر والتحرير

آمنا بأن الحجر الأساس للأوطان طينته المواطنة ...وترجما هذا الإيمان دعوة إلى قيام الدولة المدنية في كل من لبنان والعراق.

هي قمة جمعت المرجع الأعلى عمامة الشريعة الأعلم دينا دولة في رجل اسمه السيد علي السيستاني ورجل الدولة العلم تشريعا الرئيس نبيه بري

قمة غير مكررة في أحسن تقويم يلتقي فيها رجلا الشريعة والتشريع...وطور سنين... لعل بصر الأمة يرتد ... وحدة وبصيرة وأخوة لأجل الإنسان الذي من اجله كانت الاديان .

الرئيس بري رأى ان السيد السيستاني يخوض حرب الحياة للشعب العراقي بكل مناطقه وفئاته دون تفرقة او تمييز هو نفحة سماوية في السماء ونعمة في اربع رياح الارض .

في بغداد كان اللقاء الجامع والموسع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والمكونات العراقية بمختلف أطيافها السياسية والدينية والعرقية.

الرئيس بري رأى ان العراق يستطيع ان يلعب دورا اكبر و أفعل على الصعيد الاقليمي ويعزز سياسة الانفتاح التي ينتهجها ولا سيما على مستوى المصالحة بين السعودية وإيران وهو بذلك يقوي جبهته الداخلية ودوره الخارجي ويصبح مرجعا لا مراجعا.

على المستوى الداخلي أشار رئيس المجلس الى ان للعدو الإسرائيلي أطماعا بمياه لبنان وقال: لن نتنازل عن كوب واحد منها وهذا ما سمعه مني وزير الخارجية الأميركي مؤخرا ،

واذ لفت الرئيس بري الى ان الأزمة الأكبر اليوم في لبنان هي الوضع الإقتصادي الخطير بغض النظر عن سلامة الوضع النقدي شدد على ضرورة العمل بجد لتخفيض العجز والا فإن لبنان معرض لنتائج سلبية .

في بيروت جلسة منتظرة لمجلس الوزراء الخميس المقبل سبقها اليوم إجتماع للجنة الوزارية المكلفة ملف الكهرباء وللبحث تتمة في اجتماع آخر غدا لحسم البنود الأساسية في الخطة المطروحة بعدما تم الإتفاق على نقاط الإرتكاز فيها.

الإجتماع الثاني للجنة الوزارية عقد على إيقاع تحذيرات جديدة أطلقها هذه المرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من بيروت.

في هذه التحذيرات أن المؤشرات الإقتصادية تشير إلى أزمة وشيكة وفيها أن هناك حاجة لإصلاحات جريئة.

من هذه الإصلاحات الجريئة خطوة لوزير المال الذي أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء كل الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين باستثناء تلك التي تلحظها الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة قانونا.

هذا الإجراء الأول من نوعه منذ الإستقلال يمثل خطوة إيجابية تؤثر بشكل مباشر على زيادة الواردات وضبط التحايل الضريبي.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

قبل ان يجف حبر قرارات القمة العربية، ويعود سقف مواقفها الى واقع اصحابها، كتب الاسرائيلي قرارا على قياس فهمه لبعض الزعماء العرب الذين اجتمعوا في تونس بالامس، ولم يجمعوا الا على بيان خط بيد الهارب الى الكلام عن اي افعال..

فعل الاسرائيلي او يكاد ما يريد، فماذا يريد العرب؟ او ماذا سيفعلون؟ وهل سيحتاجون الى المزيد من الادلة والبراهين لوقف السياسات الانبطاحية والتبجح بمبادرات السلام العربية؟ لتسأل الشعوب العربية سؤال رئيس الجمهورية اللبنانية بالامس العماد ميشال عون عما يتبقى من السلام اذا ضاعت الارض؟

سربت الاذاعة الاسرائيلية خطة ما يسمى وزارة الاسكان الصهيونية حول الجولان السوري المحتل، التي تتحدث عن نية توطين مئتين وخمسين الف صهيوني عبر بناء ثلاثين الف وحدة استيطانية في مستوطنة “كتسرين”، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة.

ففيما العرب سائحون في ميادين خلافاتهم بعث المحتل الاسرائيلي برسالته الجديدة، اما رسالة الشعوب العربية فهي كتلك التي بعثها الفلسطينيون في يوم الارض، واختصرها الممثل السوري القدير دريد لحام عبر المنار: طالما هناك مقاومة سيعود الجولان وتعود فلسطين..

في لبنان عود على بدء، الحراك الحكومي عاد بعد اجازة مرضية قسرية، اما العملية القيصرية فللخطة الكهربائية التي دخلت اليوم غرفة اللجنة الوزارية المعنية، فكان حديث عن ايجابية وتوافق على نقاط الارتكاز في الخطة.

على ان التعديلات ستكون طفيفة كما قال وزير الاعلام جمال الجراح..

في الاقليم جراح سياسية غير طفيفة تلك التي اصابت رجب طيب اردوغان في الانتخابات البلدية التركية، مع خسارة حزب العدالة والتنمية لكبريات البلديات كانقرة واسطنبول، فهل لا زالت الانتخابات كما قال قبل ايام: لعبة حياة او موت سياسي؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

التقدم الذي احرزه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في خطة الكهرباء اطلق موجة من الاجواء الايجابية التي ستتواصل في اجتماعها الثاني غدا، مما سينعكس على اعمال مجلس الوزراء الخميس.

ومع انطلاق التحركات والاجتماعات الوزارية، اعلن النائب الاول لرئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، دعمه الكامل للرئيس الحريري لمواصلة العمل في أجندة الإصلاح، خصوصا في ما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة والكهرباء.

واليوم، ومن العراق، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الازمة الاكبر في لبنان هي الوضع الاقتصادي الخطير، بغض النظر عن سلامة الوضع النقدي، مشددا على ضرورة العمل بكل جد لتخفيض العجز، والا فان لبنان معرض لنتائج سلبية.

قضائيا، برز اعلان المكتب الإعلامي لوزير العدل عن ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة.

كما أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القانونية، أصدر القرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل، الى حين بت وضعهما من المجلس المذكور.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

سؤالان يطرحهما اللبناني كل يوم، وينتظر أجوبة عنهما:الأول، هل ستؤدي الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ إلى تفادي الإنهيار؟ والثاني، هل ملفات الهدر والفساد ستصل إلى خواتيمها بحيث يرى المتورطين في السجون مع رد المسروق؟ توقيت هذين السؤالين ليس لأننا في الأول من نيسان، بل لأنهما باتا الهاجس الأكبر، وقد أصبحا الممر الإلزامي لأي بصيص أمل .

فالإجراءات تنتظر الموازنة، والموازنة لم تنجز، والأرقام فيها مازالت أمنيات، والخفض في موازنات الرئاسات والوزارات والهيئات، مازالت تصاريح وبيانات ولم تدخل حيز التنفيذ بعد ... وملفات الهدر والفساد يفتح منها كل يوم أكثر من ملف لكن المسار مازال في بداية الطريق... فهل يتحمل المريض ترف البطء والإنتظار؟

في كل يوم يتكشف الهدر في الموازنة تحت مسميات عدة: هبات وعطاءات ومساعدات وSponsor أو رعاية ... وهذا يعني تقديم أموال من خزينة الدولة، يعني من جيب اللبناني لجمعيات غالبا ما تكون على رأسها زوجات رؤساء أحزاب أو رؤساء أو وزراء أو نواب، وكأن عمل الجمعيات لا يقوم إلا إذا كان على رأسها هذه السيدة او تلك، ولأن لا أحد من الواهبين او الذين يتلقون الهبة " تعبانين " بالأموال المقدمة، فإن السخاء لا حدود له ويصل إلى مليارات الليرات.

لنفترض هذا السيناريو: هل تقدم إلى طاولة مجلس الوزراء موازنة مشطوبة منها مليارات "العطاءات الخاصة" للجمعيات؟ وهل يمكن أن يكشف للرأي العام أي مسؤول يعترض على هذه الخطوة؟ هل يجرؤ أحد من الذين ينادون ليل نهار بالتقشف، ان يبدأوا بانفسهم وبرواتبهم وبالإعفاءات التي يتمتعون بها؟ هل تجرؤ السلطة التنفيذية أن تتخذ قرارا بقطع الكهرباء عن كل من يتلكأ عن دفع فاتورته مهما كلف الأمر .

وفي ملف الفساد ...الفساد كثير وكبير والفاسدون أشباح، هل يعقل أن لا حديث، في الإعلام أو في السياسة أو في الصالونات أو في الخطب والبيانات والمهرجانات، سوى الحديث عن الفساد فيما لا وجود لفاسد؟ وإن وجد فإن الحمايات والحصانات تتأهب: هذا خط أحمر، وهذا يتمتع بحصانة، وهذا ملاحقته تعني المس بطائفته.

إنطلاقا من هذه الإستثناءات، من يلاحق إذا؟ هل يجوز أن تكون الحصانة لتحصين الفاسد في مواجهة القانون؟ وهل يجوز أن تكون الطائفة حصنا لحماية من يتلطون بالطائفة ضد مصلحة الدولة والقانون والشعب؟

حتى إشعار آخر، سيبقى اللبناني يطرح الأسئلة الآنفة الذكر ما لم يلمس إجراءات مالية على قدر دقة الوضع، وإجراءات قضائية في حق كبار وليس في حق صغار.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

انتهت القمة العربية في تونس وانتهت مفاعيلها بمجرد سفر الملوك والامراء والرؤساء، لا فرق بين من غادرها فجائيا ومن غادرها بهدوء السياح. وبحسب مقتضيات البروتوكول فالبيان الخشبي للقمة اشر في ما اشر الى ان هم المجتمعين لم يكن ارجاع الحق العربي ونصرة الشعوب المقهورة ووقف الحروب بل كان الظهور الخادع بأن العرب امة واحدة تستغلهم هموم واحدة لكنهم لم ينجحوا في امرار هذه الرسالة لان الكلمات التي القيت بينت الفوارق الشاسعة بين قادة العرب والوهن العربي.

ظهر جليا في الخطاب الرسمي الايراني الذي استخف بمضامنين القرارات التي اتخذت. وبالموقف الاسرائيلي المستقوي بالدعم الاميركي غير المحدد خصوصا في قرار الرئيس ترامب الاخير الذي اهدى من خلاله الجولان المحتل الى تل ابيب.

الرئيس ميشال عون الذي عاد من القمة العربية والرئيس الحريري الذي عاد من النقاهة الباريسية احرقا كل المهل وفرتات السماح ويتعين عليها الانطلاق في رحلتهما قبل فوات الاوان وذلك تحت ضغط حرصيهما على النجاح في مهمتهما وتحت ضغط الناس والوضع الاقتصادي المتفاقم، والاهم تحت ضغط المجتمع الدولي بمؤسساته المالية والاقتصادية والرئيسان مطالبين بأمرين اقفال ابواب الاهدار والفساد والتركيز على مشروع نموذجي تظهر عبره الدولة في مظهر التلميذ النجيب.

مواصفات التحدي هذا تتجسد في ملف الكهرباء الذي بحثته اللجنة الوزارية المختصة اليوم وستجتمع من اجله غدا على ان تعرضه على مجلس الوزراء الخميس فإما ان تتوصل الى انجازه بما يرضي القواعد المهنية والاخلاقية واما تفشل والفشل لا يقود البلاد الى العتمة فقط بل سيؤدي الى امرين خلاف سياسي كبير سيعطل الحكومة وتصنيف سيء جدا من قبل مجموعة سيدر والمؤسسات الدولية.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

طلائع الإصلاحات المالية المؤلمة بدأت بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات الناعمة، التي تصدرت تياراتها وزيرة الطاقة ندى بستاني تتقدمها ثلة من الخبراء والتقنين، وانعقدت القمة الكهربائية في السرايا الحكومية برئاسة سعد الحريري وحضور وزراء النور من مكونات اللجنة المختصة وطبقا لتصريحات بستاني، فإن النقاش "بيبشر بالخير" والأجواء إيجابية.

والخميس سيجري طرح الخطة معدلة على طاولة مجلس الوزراء، ومرونة النقاش ساهمت في خفض حدة التوتر العالي مع القوات اللبنانية، التي كان وزراؤها وتحديدا غسان حاصباني رأس حربة ومرصد رقابة على الخطة وآلية تنفيذها، وقالت مصادر من داخل الاجتماع إن القوات اشترطوا ضرورة توقف الهدر التقني وغير التقني في الكهرباء، قبل أن يرسو التلزيم على أي جهة وعلى شبكة التيار علق وزير المال خطوطه مؤيدا خطة بستاني وهو الخارج من اجتماع دوت فيه صفارات الإنذار الدولية لاسيما مع كلام لمسؤول البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يورجن ريجرينك وإعلانه من وزارة المال أن "الإصلاحات قد تكون مؤلمة ولكن البديل منها مؤلم أكثر"، غير أن الأكثر إيلاما من كل هذه الإنذارات هو في التوافق السياسي على خطة الكهرباء. فإذا وقع الوفاق "فتش" عن حصة كل فريق فماذا يعني تقارب أمل من التيار؟ وإلى ماذا استند وزراء القوات على إبداء علامات الرضا؟ وما الذي "هب" بالزعيم وليد جنبلاط إلى زيارة بيت الوسط هذا المساء؟ في الشكل هي زيارة اطمئنان إلى القلب الكبير لكن المضون يحمل شرايين بحث مختلفة تمتد الى النقاش في الكهرباء والموازنة، وبخط من بنشعي طلب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ألا نسأل اليوم "الحق على مين.. وحق الشعب يكون عنده كهربا 24 على 24 وبدون سرقة" وعلى ضفة النقاش المكهرب.. "ضرب فيوز ديما جمالي" وأدلت المرشحة للانتخابات الفرعية بتصريحات يمكن أن ترديها متهمة بالقدح والذم.

إذ كشفت النائبة المطعون في نيابتها عن رشى تقاضاها المجلس الدستوري حاولت جمالي ترميم ما فعلت.. اعتذرت وطلبت لقاء الدستوري لكن رئيسه عصام سليمان كان قد قرر "تربيتها" قانونيا والادعاء عليها بالقدح والذم والافتراء حفاظا على سمعة المجلس وربما يربح سليمان بالقدح والذم لكن في قضية سمعة المجلس.. فتلك مسألة تحتمل إعادة نظر والسمعة السئية خرجت اليوم ايضا من قصور العدول.. بإعلان وزير العدل ألبير سرحان توقيف ثلاثة قضاة عن العمل بعدما قررت هيئة التفتيش القضائي إحالتهم إلى المجلس التأديبي "ولا زالت التوقيفات في دياركم مستمرة".