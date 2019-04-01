أفيخاي أدرعي يتبرع لحزب الله...

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أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أردعي، عن تبرعه بمبلغ مالي لحزب الله في لبنان.

ونشر أفيخاي أدرعي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الإثنين قال فيها: " نظرا للازمة الاقتصادية التي يعيشها حزب الله وبناء على التوجيهات العليا قررت شخصيا التبرع بمنحة مالية الى التنظيم اللبناني. سأكشف لاحقًا عن المبلغ المحدد الذي سيتم تحويله الى حسابات الحزب في لبنان".

وفي وقت لاحق الإثنين، عاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ونشر تغريدة أخرى قال فيها: "حزب الله واقع بأزمة مالية صعبة لإنو اقتصاده متعلق مباشرةً مع اقتصاد إيران الي رايح على الإرهاب، واليوم بكذبة أول نيسان أكيد وصلت لنصر الله كتير رسائل عن تبرعات كاذبة لأنه بالحقيقة ما في إنسان طبيعي بيتبرع لمنظمة إرهابية عبر قاسم سليماني الي بيتبرع ع حساب الشعب الإيراني"، على حد تعبيره.