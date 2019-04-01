بطيش استقبل سفيري اليمن وقبرص ووفد نقابة مستوري الخضر والفاكهة طالبه بمكافحة التهريب من سوريا

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استقبل اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في حضور المديرة العامة الاقتصاد عليا عباس، وفدا من نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة في لبنان برئاسة نعيم صالح خليل، وبحث معه في المشاكل التي يواجهها المصدرون والمستوردون.

وطالب الوفد بـ"مكافحة التهريب من سوريا وزيادة دعم الصادرات الزراعية، ومطالبة سوريا باستيراد الموز والحمضيات من لبنان وهي معفاة من الرسوم والضرائب. وعرض "كلفة النقل البري عبر الحدود السورية حيث تفرض رسوم عالية على الشاحنات اللبنانية".

وطالب الوفد ايضا بـ"مكافحة المؤسسات التي تعمل بصورة غير شرعية وتنافس المؤسسات الشرعية، وامكان تفعيل اللجنة الزراعية بين لبنان والاردن".

وأوضح وزير الاقتصاد أن "الوزارة تتخذ الاجراءات المناسبة في موضوع المؤسسات غير الشرعية وهي ستفعل عملها في الايام المقبلة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية".

وفي موضوع اللجنة الزراعية احالهم على وزارة الزراعة "لأنها من صلاحياتها"، مؤكدا "احترام كل الاتفاقات الموقعة بين لبنان وكل الدول والتي من شأنها ان تسهل التصدير من لبنان"، مبديا الحرص على "اعادة درس بعض الاتفاقات بما يراعي مصلحة لبنان ولا يخل بالتزاماته وتعهداته".

سفير اليمن

والتقى الوزير بطيش سفير اليمن عبدالله الدعيس وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في ظل الظروف التي تمر بها اليمن .

سفيرة قبرص

وبعد الظهر، استقبل سفيرة قبرص كريستينا رافتي في زيارة تعارف وللاطلاع من الوزير على "التصورات الاقتصادية للحكومة اللبنانية". وأكد الوزير بطيش "أهمية حل مشكلة قطاع الكهرباء وانجاز الموازنة بالسرعة المناسبة".

وتطرق البحث الى "التعاون الثلاثي الذي يحضر له بين لبنان وقبرص واليونان، واجتماع وزراء الخارجية الاسبوع المقبل لاطلاق سلسلة نشاطات يرتكز عليها في تطوير العلاقات في قطاعات التجارة والسياحة والثقافة"، علما ان وفدا سيصل الى لبنان الاسبوع المقبل من رجال الاعمال في هذه البلدان والذين يهتمون بتعزيز العلاقات المشتركة.