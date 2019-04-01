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ديما جمالي تتهم المجلس الدستوري بتلقي الرشى.. سليمان: سأقيم دعوى قدح وذم

1
APRIL
2019
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ردّ رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان عبر"الجديد" على كلام المرشحة للانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد السني الخامس في طرابلس ديما جمالي، وقال: "سأقيم دعوى إفتراء وكذب وقدح وذم ضد ديما جمالي حفاظاً على سمعة المجلس الدستوري الذي نحن حريصون عليه ".

 

وأصاف سليمان: لم أكن أتصور أن الكذب سيبلغ إلى هذا المستوى، رصيدنا الأساسي كرامتنا، ولن نسمح لأحد بالتدخل سياساً، سأقيم الدعوى ولا أحد يستطيع أن يضغط علي".


وكان قد سُرّب مقطع فيديو لديما جمالي تتهم فيه المجلس الدستوري بتلقي الرشى لتغيير قرارها قبل ساعات بالطعن.


ولاحقاً، أعلنت جمالي، في بيان، رداً على فيديو نُشر على أحد المواقع الاخبارية تم خلاله اجتزاء كلام لها تعليقا على قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن، أنّها تحترم "قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وتلتزم القانون ولا سيما بشأن الطعن"، معتبرةً أنّ "ما سرب من فيديو كان كلاماً سياسياً حول الضغوط التي تعرض لها اعضاء المجلس بحيث كان القرار في اتجاه وتغير فجأة الى مسار آخر في اللحظات الأخيرة، مما تسبّب بصدور القرار بالطعن".


وأوضحت جمالي أنّ "المؤسسات الشرعية هي الملاذ والخلاص الوحيد للمواطن اللبناني ولطالما كنا ولا نزال ندعو الى احترام الدولة ومؤسساتها كافة".

Al-Jadeed
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