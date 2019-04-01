بعد الفيديو المسرّب لها... ماذا قالت ديما جمالي؟!

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أكدت المرشحة إلى الانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد السني الخامس في طرابلس الدكتورة ديما جمالي، في بيان، ردا على فيديو نشر على أحد المواقع الاخبارية تم خلاله اجتزاء كلام لها تعليقا على قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن، أنها تحترم "قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وتلتزم القانون ولا سيما بشأن الطعن"، معتبرة أن "ما سرب من فيديو كان كلاما سياسيا حول الضغوط التي تعرض لها اعضاء المجلس بحيث كان القرار في اتجاه وتغير فجأة الى مسار آخر في اللحظات الأخيرة، مما تسبب بصدور القرار بالطعن".



وختمت جمالي معتبرة أن "المؤسسات الشرعية هي الملاذ والخلاص الوحيد للمواطن اللبناني ولطالما كنا ولا نزال ندعو الى احترام الدولة ومؤسساتها كافة".