أبلغ عن 12 ضحية بسقوط فان في وادي بكفركلا.. فتحرّكت سيارات الإسعاف وكانت المفاجأة!

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أقدم أحد الاشخاص على ارسال نداء لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي يفيد فيه عن سقوط فان ركاب في وادي كفرفيلا في الجنوب وسقوط 12 ضحية.

وعلى الاثر تحركت اكثر من 8 سيارات اسعاف لجمعية الرسالة تلبية لنداء الواجب الانساني ليتبين لها ان البلاغ كاذب وان من ارسله اراد ان يتسلى مستغلاً ما يسمى بـ "كذبة أول نيسان".

وفي حادثة مماثلة تم الاتصال باسعاف الجمعية الطبية في طرابلس وابلاغ عن حادث كاذب في دير البلمند في الشمال فتحركت 3 سيارات اسعاف تابعة للجمعية وبحثوا 3 مرات في منطقة دير البلمند حيث تبيين انها ايضا ما يسمى بكذبة أول نيسان.

وقد عبّر المواطنون من الشمال الى الجنوب عن سخطهم وغضبهم واستنكارهم من هذا التصرف اللامسؤول والبعيد عن الاخلاق.

اليازا