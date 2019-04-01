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عناوين الصحف ليوم الاثنين 1 نيسان 2019

1
APRIL
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الأخبار
تفاهمات غزة: يد المقاومة على الزناد
الحريري يروّج لتعديل السلسلة
قايد صالح يعدّل خطة الحلّ: صراع الجيش والرئاسة إلى العلن
«تحقيقات الشمال» مادّةً للصراع: العبادي يقود حراكاً ضد المالكي

البناء
القمة العربية في تونس تسجّل تمسكها بالقدس والجولان... ولا تملك آلية رد... ولا دعوة لسورية
عون: قلقون من العجز العربي... والخلافات... وخطر ضياع الأرض... والتوطين
بري في بغداد... والحريري يعد بتعويض الوقت الضائع... والخميس جلسة حاسمة

الجمهورية
عودة الى العمل... والمناكفات
قمة تونس: الجولان سورية
يموت حق لا مقاوم وراءه
خيار الحرب: مستبعد أم محتمل؟
"وجع رأس" الكهرباء: إصطفافات وفريقان

اللواء
القمة الـ30: وحدة موقف بمواجهة قرارات ترامب.. والقضية إلى مجلس الأمن
التمسّك بالقدس عاصمة لفلسطين ... إدانة تدخلات إيران ومطالبتها بسحب ميليشياتها
قمّة تونس تتفّهم القلق اللبناني: تضامن وشكر؟
لجنة الكهرباء تعود للإجتماع على محكّ الخلافات بين التيار العوني و«القوات»

الديار
الرئيس عون يضع النقاط على الحروف في القمة العربية ويلقي اهم خطاب استراتيجي
قمة تونس رفضت الخطوات في الجولان والقدس واعتبرتها باطلة والحقوق العربية اولاً

The Daily Star
Calls against Trump Golan move

L'Orient-Le Jour
La décision américaine sur le Golan menace la souveraineté du Liban, dénonce Aoun

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