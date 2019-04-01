صراع صلاحيات في «القوات»

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بعد تعيين نديم يزبك مسؤولاً عن جهاز الانتخابات في حزب القوات اللبنانية، حصل تصادم بينه وبين الأمينة العامة للحزب شانتال سركيس، على خلفية وضع الأخيرة «فيتوات» على تعيين أسماء مُحدّدة في الجهاز. وكان من المفترض أن يتم تفريغ عددٍ من القياديين في «القوات» للعمل في جهاز الانتخابات، ولكن عُدّل القرار لتتولّى كلّ منسقية متابعة ملف الانتخابات في منطقتها. وبحسب المعلومات، فإنّ يزبك هدّد بالاعتكاف عن مهمته في حال استمرار سركيس بالتدخل في عمل جهازه، قبل أن يتمّ حلّ الإشكال بينهما بأن يكون يزبك الوحيد المعني بملف الانتخابات.