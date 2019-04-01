برّي بدأ زيارة رسمية في العراق

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وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بغداد أمس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي محمد الحلبوسي، حيث يلتقي كبار القادة والمسؤولين العراقيين والمرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني. وتمنى بري فور وصوله: الازدهار والإعمار والإنماء للعراق بعد طرد داعش والانتصار على الإرهاب وبعد ان استقامت الأمور وشكلت المؤسسات الدستورية تقريباً بأكملها، وآمل الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً. وتمنى نجاح الزيارة مؤكداً أنها مختلفة عن غيرها، وقال «أريد أن تنجح عراقياً ولبنانياً ولبنانياً وعراقياً».