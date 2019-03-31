حسن مراد رعى افتتاح معرض الكتاب العربي في الخيارة: لوقف المتاجرة بالنازحين ولتتخذ الحكومة قرار عودتهم فلم نعد قادرين على حمل العبء

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افتتح "المركز الثقافي العربي"، معرض "الكتاب العربي التاسع والعشرون"، في الجامعة اللبنانية الدولية في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، برعاية وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، وفي حضور النائب السابق فيصل الداوود، قائمقام راشيا نبيل المصري، ممثل مفتي البقاع الشيخ خليل الميس الشيخ غنوم نسبين، وفاعليات تربوية وسياسية وحزبية وحشد من أبناء المنطقة.

ووجه مراد في كلمة مقتضبة ألقاها، نداء إلى الحكومة، بأن "البقاع بحاجة للكثير من المشاريع الإنمائية"، واعدا البقاعيين "سأكون الصوت الصارخ، لكل البقاع والبقاعيين، وسيكون على خارطة لبنان في كل المشاريع، ليبقى البقاع بقاع الخير".

وتوجه إلى الحكومة، بالقول: "آن الأوان لوقف المتاجرة بالنازحين السوريين، خاصة أن سوريا آمنة، باستثناء منطقة واحدة، وقريبا ستكون آمنة".

وأضاف: "لتتفضل الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار عودة النازحين إلى سوريا، لأننا لم نعد قادرين على حمل هذا العبء، ولتقدم الدول المانحة المساعدات لهم في بلدهم، أو فليعطوا هذه المساعدات للبنان، من دون أي شروط. لدينا دولة لديها كرامة وسيادة واستقلال".

وأشار إلى أن "الدولة السورية، قدمت تسهيلات لعودة النازحين، وقد آن الآوان للدولة اللبنانية، أن تتواصل مع سوريا لعودة النازحين".

وكان مدير "مركز عمر المختار" محمد نجم الدين، قد ألقى كلمة الافتتاح، نوه فيها ب"أهمية الكتاب، وضرورة المحافظة على هذا الإرث الفكري الكبير، من خلال برامج تعزز القراءة في مجتمعاتنا".