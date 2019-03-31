مقدمة أخبار ال OTV : الرئيس عون يحاول تضميدَ جُرح النزوح عربيا من جديد

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في قمتِهم التي تَحمل الرقم ثلاثين، حَمَل العربُ همومَهم الى تونس، مكررين ذرّ رمادِ المواقف في عيون الجبهات المشتعلة على اكثرْ من صعيد... وفي ترؤسه وفدَ لبنان للمرة الثالثة الى القمة العربية، برزت مجددا مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي حَمَلَت اولا دعوةً مفتوحة مُكررة الى بعض التنسيق والتعاون لمجابهة ما ينتظرنا، وثانيا تفنيدا لازمة النزوح التي تتربّص بلبنان، الذي لم يَعُد قادراً على استضافة ما يوازي أكثر من نصف مواطنيه، وهو قطعاً لن يقبل بأيِ شكل من أشكال التوطين.







ولأن لا تقدمَ ملموسا نحو الحل، توجه الرئيس عون الى المعنيين شاهرا سؤالا يخَتصر في ثناياه مسارَ عرقلة العودة: هل يسعى المجتمعُ الدولي لجعل النازحين رهائنَ لاستعمالهم أداةََ ضغطٍ على سوريا وأيضاً على لبنان للقبول بما قد يُفرض من حلول؟ سأل رئيس الجمهورية... مبديا في السياق عينِه قلقا مزدوِجا: فمُصطلح "العودة الطوعية" والتعاطي مع مليون ونصف المليون نازح وكأنهم جميعاً لاجئون سياسيون بينما معظمُهم لجأ بسبب الأمن أو الضائقة الاقتصادية ، "يقلقنا "... والإصرار على رَبْط عودة النازحين بالحل السياسي، لا بل إعطاء الأولوية للحل السياسي، رغم معرفتِنا بأنه قد يطول، "يقلقنا".







واذا كان الشق الاكبر من الكلمة الرئاسية اللبنانية في القمة العربية عبّر عن الهواجس اللبنانية في ملف النزوح، فان الرئيس عون تناول ايضا قضية الجولان السوري المحتل، مشددا على ان قرار الرئيس الاميركي لا يهدّد سيادةََ دولةٍ شقيقة فحسب، بل يهدّد أيضاً سيادةَ الدولة اللبنانية التي تمتلك أراضٍ قضمتْها إسرائيل تدريجياً، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر... والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دولياً.







باختصار ، حاول الرئيس عون تضميدَ جُرح النزوح عربيا من جديد ، ووضعَ الاصبع على الجروحات العربية الاخرى، مختصرا في دقائق مشكلات سنين... ليكون السباق ايضا في محاولة رأب الصَدْع العربي: فعودة سوريا الى الكنف العربي لم تَغِب عن سياق الكلام ، ولا عن هوامش اللقاءات وصُلبها . . . ليلعب لبنان بذلك دورَه الطبيعي في الجَمْع لا التفرقة.







هذا على المستوى العربي. اما داخليا، فاللبنانيون مُقبلون على اسبوعٍ مصيري على مستوى خطة الكهرباء، التي يُعتبر اقرارُها والبدء بتنفيذها المدخلَ الجدي الاساسي لمعالجة العجز المالي: فهل يُصر البعض على كهربة الاجواء السياسية بحملات سياسية واعلامية واعلانية مُبرمَجة؟ ام يجرؤون ، ولو لمرة، على مراجعةٍ مسؤولة لمواقفهم التي غالبا ما ضَربت مصلحة الوطن والمواطنين، من دون ان تُحقق لصاحبها الا كَسْبا شعبويا مرحليا يُدفع ثمنُه في السياسة بعد حين؟ مع ان غالبية اللبنانيين تعرف مسبقا الجواب، لا بأس هذه المرة ايضا من الانتظار... لعلَ وعسى...