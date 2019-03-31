الخطيب للحكام العرب: إنهضوا واستمعوا الى خطاب الكرامة والعنفوان فلا يجوز للأمة أن تبقى مستباحة

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توجّه الوزير السابق طارق الخطيب بنداء الى الحكام العرب جاء فيه " يا حُكّام العرب إنهضوا إنّكم في حضرة فخامة الرئيس العماد ميشال عون فأصغوا الى خطابهًِ الذي يفيضُ ببلاغةِ الكرامةِ و العنفوانِ العربيين ويستحقُ أن يكون مشروعَ نهضةٍ قوميةٍ لأمّةٍ يُرادُ لها أن تبقى في سُباتٍ عميق فلا ينبغي لنا ان نكون كالبلابل التي ربّاها البوم.

إسمعوا نداءهُ "إن ضاعت الأرض ماذا يبقى من السلام " إنّهُ نداءُ الواجبِ فلا يجوزُ لهذه الأمّةِ أن تبقى ارضها مستباحة و حقوقها منتهكة و أن يبقى لبنان يعاني الإرتدادات السلبية لأزمة النازحين.

إسمعوا صرخته النابعة من الحرص على أن يبقى لبنان درعاً للعروبةِ و حصناً منيعاً لقيمِ الحقِ و العدالةِ ولسانَ صُدقٍ يدافعُ عن العروبةِ و أهلها ".