رئيس الجمهورية شارك في الغداء التكريمي لقادة قمة تونس

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شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الغداء التكريمي الذي أقامه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في فندق "لايكو" في العاصمة التونسية، على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة والمسؤولين الضيوف الذين حضروها.

وكان رئيس الجمهورية قد شارك في أعمال القمة منذ افتتاحها صباح اليوم، حيث استمع الى الكلمات التي ألقيت، وألقى كلمة لبنان التي لاقت ترحيبا من القادة العرب الذين اعتبروا انها تجسيد للواقع الذي يعيشه العالم العربي الحالي، وللمخاطر التي تحيط بالدول العربية في ظل المستجدات المتسارعة.

وبعد الغداء، غادر عون والوفد المرافق متوجهين الى بيروت.