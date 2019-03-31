الرئيس عون التقى الرئيس الفلسطيني وممثل الرئيس الروسي

A + A -

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة لقاءاته على هامش اعمال القمة العربية التي تعقد في تونس، فالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجرى تأكيد على خطورة القرار الاميركي بضم القدس لاسرائيل، ووجوب ترسيخ الوحدة والتضامن بين الفلسطينيين من اجل الصمود لاستعادة الارض وعودة الفلسطينيين الى منازلهم التي هجّروا منها بشكل قسري.



وشكر الرئيس عباس الرئيس عون والدولة اللبنانية على استضافتها اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً اصرار القيادة الفلسطينية على عدم التفريط بحق العودة.



ممثل الرئيس الروسي

كما التقى الرئيس عون ممثل الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخايل بوغدانوف، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم. ونقل بوغدانوف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشادته بنجاح القمة اللبنانية- الروسية التي انعقدت في موسكو في السابع والعشرين من الشهر الحالي.



واستكمل خلا اللقاء، البحث في عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال اعمال القمة، وسبل المساعدة التي يمكن ان تقدمها روسيا للبنان في مجالات عدة، ارساء للمناخ الايجابي الذي ساد اللقاءات التي اراها رئيس الجمهورية في العاصمة الروسية.