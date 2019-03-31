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الرئيس عون التقى العاهل الاردني واتفاق على توحيد الجهود لمواجهة التحديات

31
MARCH
2019
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على هامش اعمال القمة العربية في تونس، العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في حضور الوزراء: جبران باسيل، ريا الحسن، محمد داود وصالح الغريب، فيما حضر عن الجانب الاردني: وزير الخارجية ايمن الصفدي، ومستشار الملك منار الدباس، والسفير الاردني لدى تونس عواد السرحان.


وجرى خلال اللقاء، عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، اضافة الى التطورات الاخيرة والمستجدات على الساحة الاقليمية. وتطرق البحث ايضاً الى تداعيات القرار الاميركي حول سيادة اسرائيل على القدس والجولان وابعاده الخطيرة على الدول المعنية ومنها لبنان الذي لا يزال يطالب باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر.


كما تم تبادل الرأي حول ايجاد الحلول المناسبة والسريعة والعملية لعودة النازحين السوريين الى اراضيهم، خصوصاً وان لبنان والاردن يتشاركان عبء هذا الملف الذي بات ملحاً ويهدد استقرار الدول المعنية به، كما وضع الرئيس عون الملك الاردني في اجواء زيارته الى روسيا والموقف الروسي من مختلف المواضيع وبالاخص موضوع النازحين.


من جهته، اعرب الملك عبد الله عن دعمه وتأييد بلاده للبنان وحكومته، من اجل ثبات الاستقرار وابقاء الامن والسلم في ربوعه، مشيراً الى انه يتفق مع الرئيس عون على وجوب توحيد الجهود لموِاجهة الصعوبات التي تحدق ببلدان المنطقة ومنها لبنان والاردن، ومؤكداً دعم الاردن وجوب عودة النازحين السوريين الى اراضيهم بشكل آمن.

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