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الرئيس عون شارك في افتتاح اعمال القمة العربية ويلقي كلمة لبنان اليوم

31
MARCH
2019
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شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في افتتاح اعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين التي تستضيفها تونس، مترئساً وفد لبنان الذي يضم الوزراء: جبران باسيل، ريا الحسن، محمد داود صالح الغريب، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم، والامين العام للخارجية هاني شميطلي، والسفير اللبناني لدى تونس السفير طوني فرنجية، ومندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي، وعدد من المستشارين.


وكان الرئيس عون وصل الى مقر انعقاد القمة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف بتوقيت بيروت)، حيث كان في استقباله الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي، والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، واجرى في القاعة الرئاسية للمقر لقاءات جانبية سريعة مع زعماء وقادة الدول المشاركة قبل ان ينتقل الجميع لاخذ الصورة التذكارية.


وبعدها، دخل الرئيس عون ورؤساء الدول المشاركة في القمة الى القاعة الرئيسية للمقر، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصفته الرئيس السابق للقمة، والرئيس التونسي كونه الرئيس الحالي للقمة، والسيد ابو الغيط، وكلمات الضيوف (الامين العام للامم المتحدة، والمفوضية الاوروبية، والاتحاد الافريقي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ورئيس البرلمان العربي).


وتتابع القمة اعمالها بجلسة علنية يلقي خلالها الرئيس عون كلمة لبنان، اضافة الى كلمات الدول الاخرى، قبل ان تتحول بعدها الى جلسة مغلقة.
ومن المتوقع ان يلتقي الرئيس عون على هامش اعمال القمة عدداً من القادة والرؤساء العرب

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