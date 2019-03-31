living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسلان أمام وفد من أصحاب المقالع والكسارات في عين دارة: نعمل مع المعنيين على تحقيق المساواة وحماية البلدة وأهلها

31
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أرسلان أمام وفد من أصحاب المقالع والكسارات في عين دارة: نعمل مع المعنيين على تحقيق المساواة وحماية البلدة وأهلها


أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بما يخصّ المقالع والكسارات في لبنان هو قرار عادل وحكيم، حيث أتى نتيجة بحث مطوّل بين الوزيرين صالح الغريب وفادي جريصاتي بعد الزيارة الأخيرة لوفد أصحاب المقالع والكسارات في منطقة الجبل لجريصاتي.


كلام أرسلان جاء خلال استقباله وفداً من أصحاب المقالع والكسارات في بلدة عين دارة، إذ اعتبر أن ما هو مطلوب اليوم قبل أي شيء، اعتماد الشروط البيئية المقرّرة حماية لبلدة عين دارة وأهلها، والعمل خلال الثلاثة أشهر المقبلة على تنفيذ بنود مقررات وزارة البيئة بالكامل كي لا يتم إقفال أي كسّارة في البلدة. مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن يبقى محصوراً بوزارة البيئة دون تدخلات سياسيّة أو ضغوط من هنا وهنالك.


وكان أرسلان قد التقى وفوداً رسميّة ومناطقية في السراي الأرسلانية في الشويفات، عرض معها مطالب إنمائية وخدمات للقرى والبلدات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout