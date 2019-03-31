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أرسلان أمام وفد من أصحاب المقالع والكسارات في عين دارة: نعمل مع المعنيين على تحقيق المساواة وحماية البلدة وأهلها



أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بما يخصّ المقالع والكسارات في لبنان هو قرار عادل وحكيم، حيث أتى نتيجة بحث مطوّل بين الوزيرين صالح الغريب وفادي جريصاتي بعد الزيارة الأخيرة لوفد أصحاب المقالع والكسارات في منطقة الجبل لجريصاتي.



كلام أرسلان جاء خلال استقباله وفداً من أصحاب المقالع والكسارات في بلدة عين دارة، إذ اعتبر أن ما هو مطلوب اليوم قبل أي شيء، اعتماد الشروط البيئية المقرّرة حماية لبلدة عين دارة وأهلها، والعمل خلال الثلاثة أشهر المقبلة على تنفيذ بنود مقررات وزارة البيئة بالكامل كي لا يتم إقفال أي كسّارة في البلدة. مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن يبقى محصوراً بوزارة البيئة دون تدخلات سياسيّة أو ضغوط من هنا وهنالك.



وكان أرسلان قد التقى وفوداً رسميّة ومناطقية في السراي الأرسلانية في الشويفات، عرض معها مطالب إنمائية وخدمات للقرى والبلدات.