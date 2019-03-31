بالفيديو: إرتفاع منسوب سد القرعون ..

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إرتفع مستوى التخزين في سد القرعون إلى ٨٥٨،١٢ أيّ بمعدّل ٨ سم خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية وأصبح مخزون حيرة القرعون ٢٢٤،٢ متر مكعب وتصريف نهر الليطاني ٣٤،٥٤ متر مكعب في الثانية أيّ ما يُعادِل ٣٤ ألف ليتر في الثانية والمفيض ٥،٥٦ متر مكعب في الثانية.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجويّة في المطار عن تساقط ٣٩مم أمطار في #زحلة خلال ال ٢٤ ساعة الفائتة.

كما وسجلّت محطّة #كفريا في البقاع الغربي في ال ٤٨ ساعة الأخيرة ما يتخطّى ال ٦٥مم أمطار أيّ أكثر من ٦٥ ليتر مياه في كلّ متر مُكعّب.



LRA Litani River Authority

Lebanon Weather Forecast