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طقس بداية الأسبوع: ثلوج نيسان على مرتفعات منخفضة!

31
MARCH
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار غزيرة أحيانا في فترة الظهيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا الى 1100 متر. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: مازال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي يؤدي الى طقس عاصف وماطر ويستمر حتى ظهر الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيا ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة و تساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، تخف حدة الامطار ليل الاحد/الاثنين كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1300 متر.


الإثنين: غائم مع استقرار بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار تكون غزيرة أحيانا في فترة الظهيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1400 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا الى 1100 متر.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المتفرقة المتقطعة خاصة في الداخل. تنحسر الامطار تدريجيا بدءا من فترة الظهر و يتحول الطقس الى غائم جزئيا ليل الثلاثاء/الاربعاء.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 30 و 55 كلم/س، تشتد احيانا فتقارب ال 75 كلم/س في المناطق الشمالية.

- الانقشاع: متوسط الى سيئ أحيانا بسبب الضباب أو غزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 95 % .

- حال البحر: هائج. حرارة سطح الماء: 18 م.

- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 6,28 ساعة غروب الشمس: 18,57

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