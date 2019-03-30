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جريصاتي زرع في حديقة شدرا العكارية شجرة أرز على اسم رئيس الجمهورية

30
MARCH
2019
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توقف وزير البيئة فادي جريصاتي، خلال جولته العكارية، في بلدة شدرا، التي أعدت له استقبالا مميزا، حضره الوزير السابق يعقوب الصراف، رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر، رئيس البلدية سيمون حنا، كهنة البلدة والمخاتير وحشد من الأهالي.

وتوجه الجميع، إلى وادي الدلبة، التي حولتها البلدية إلى حديقة مميزة، غرست فيها أشجار متبناة من غارسيها، وتحمل أسماءهم، وعمد جريصاتي إلى غرس شجرة أرز، باسم الرئيس العماد ميشال عون، وشجرتي صنوبر باسمه واسم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

كما قام المشاركون بغرس أشجار بأسمائهم، إضافة إلى شجرتي أرز، الأولى على اسم البطريرك يوحنا العاشر يازجي، والثانية على اسم ميلاد الجبور أحد أبناء البلدة الداعمين لهذا المشروع. وبهذا أصبح عدد الأشجار المغروسة في الحديقة الجديدة، بحدود 600 شجرة، تحمل بعضها أسماء الشهداء من أبناء شدرا.

جريصاتي

من ناحيته، أثنى جريصاتي على "عمل البلدية وهذه الحديقة المميزة، التي أضافت جمالا على جمال بلدة شدرا"، شاكرا رئيس البلدية على "هذا النشاط والاهتمام".

وقال: "أصبح لي في هذه البلدة شجرة من واجبي الاهتمام بها، وستشكل حافزا إضافيا لتكرار زياراتي لشدرا".

هذا وكان لجريصاتي استراحة قصيرة في دارة رئيس البلدية سيمون حنا، حيث كان لقاء مع فاعليات البلدة، بحث خلاله شؤونا إنمائية، ولا سيما البيئية منها.

وقدم حنا شرحا مفصلا عن بلدة شدرا ومميزاتها على مختلف الصعد، عارضا احتياجاتها "ولا سيما قضية تلوث مجرى النهر وأهمية معالجة هذا الموضوع".

وأبدى جريصاتي "حرصا أكيدا، على معالجة مشكلة التلوث، بالسرعة القصوى، وخلال مهلة قصيرة، بما يضمن سلامة مياه مجرى النهر ونظافتها، وخلوها من الملوثات".

وطنية
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