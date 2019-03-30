بالفيديو - التوتر السياسي كهربائياً بين التيار والقوات انعكس على العالم الافتراضي

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في تغريدة استغربها كثيرون كتب عضو كتلة الجمهورية القوية النائب وهبة قاطيشا: الى الرفاق في التيار خبران سيئان: نحن ما رح ننعس وانتو ما رح تصحو.

ردّ نواب التيار الوطني الحر لم يتأخر فكتب النائب جورج عطالله: للزميل لي ما رح ينعس يا ريتك بقيت صاحي يوم كنت بمؤسسة شريفة وما خنتها وانقلبت عليها. النائب زياد اسود كتب بدوره:تحياتي لحضرة الزميل وهبه قاطيشا ومع كامل مودتي...اوعا حدا ينام ونحنا ما بدنا نصحا حتى ما نسمع و نشوف، ونشر الفيديو التالي:

النائب ادي معلوف غرّد بدوره بالقول:إلى الزميل في القوات: اذا نحنا ونايمين، وانتو وصاحيين، وضعكن هيك !!!كيف اذا صحينا ؟

أمّا النائب روجيه عازار، فكتب من جانبه:الى الرفاق في القوات: خلصت الحرب فيكن تنامو وترتاحو وتتركونا نشتغل

وكذلك فعل النائب أسعد درغام، فغرّد: المشكلة بزميلي انو عندو مشكلة لكل حل.

من ناحيته النائب السابق ناجي غاريوس، كتب: عزيزي سعادة النائب المحترم وهبي قاطيشا خبران مفرحان لك بالذات: نحن رح نضل صاحيين ومكمّلين، وانتو عطول نعسانين. عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد اشقر كتب بدوره: الى العميد المتقاعد تجربتك بالجيش أكبر دليل.