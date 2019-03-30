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بالفيديو - ماذا يحمل الرئيس ميشال عون معه الى تونس؟

30
MARCH
2019
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حاملا معه ملف النزوح كأولوية، وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تونس للمشاركة بالقمة العربية التي تعقد غدا، على وقع اعلان العدو الاسرائيلي احادياً سيادته على أراض احتلها في الجولان السوري منذ العام 1967.
موقف لبنان الرسمي من ملف النزوح سينطلق في كلمة الرئيس عون من موقفه الثابت لرفض ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي وضرورة مساعدة لبنان لتأمين ظروف العودة .
قضية محورية أخرى سيتناولها الرئيس على مسمع القادة العرب وهي تهديد الامن العربي حيث سيشدد على ضرورة التضامن العربي. في كلامه اشارة لاعادة سوريا إلى الحضن العربي من جهة ومن جهة أخرى دعوة واضحة للتضامن العربي غداة قضم اسرائيل للجولان السوري ، اذ لا يمكن لبلد لا يملك ان يهب ارضا لبلد غير مستحق. كما سيدعو رئيس الجمهورية الى ضرورة التضامن لمواجهة الاطماع الاسرائيلية التي لا ضمانة لعدم تمدّدها الى اراض اخرى، بعد اعلان سيادتها المزعومة على الجولان وتهويد القدس.
الرئيس عون سيطرح ايضا ضرورة التعاون الاقتصادي العربي انطلاقا من القمة الاقتصادية التي عقدت في بيروت.
هذا من الجانب اللبناني، فيما علمت ال otv أن تونس التي تستضيف القمة ستطرح بالاتفاق مع امين جامعة الدول العربية موضوع اعادة تقييم موقف الجامعة العربية حول تعليق عضوية سوريا.
وبطبيعة الحال، ستطرح القمة ما يعتبره بعض العرب هيمنة ايرانية على بعض القرار العربي، لكن وفقا للمصادر، فان لبنان لن يكون محرجا بادخال تعديلات على البند المتعلق بالامن العربي في حال مسّ بحزب الله.
الجلسة العمومية سبقها اجتماع لوزراء الخارجية العرب انتهت بموافقة العرب على الاقتراح اللبناني برفض القرار الاميركي حول الجولان واعتباره باطلاً وانتهاكاً لميثاق الامم المتحدة بالاستلاء على اراضي الغير بالقوة. كما وافقوا على اقتراح لبنان "الدعمَ العربي لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل وللبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وحق لبنان باسترجاعه كما غرد وزير الخارجية جبران باسيل.
منذ اشهر كان الحديث عن مشاركة سوريا في قمة تونس شبه حتمي لكن الظروف لم تنضج بعد. فهذه القمة كان من المفترض ان تعيد الاعتبار لسوريا لاسيما غداة قضية الجولان ،لاسيما أن سوريا تجاوزت اخطار الحرب وثبت الرئيس بشار الاسد موقعه . وبالتالي فهي لن تكون نوعية ومفصلية كما كان متوقعا وفقا لمصادر متابعة لكن التطور الايجابي الذي ستشهده هو اعادة تقييم الموقف العربي من سوريا تزامنا مع عودة العرب تدريجيا اليها.

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