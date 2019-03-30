الرئيس عون وصل الى تونس والرئيس السبسي وامين عام الجامعة العربية استقبلاه على ارض المطار

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وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مطار قرطاج الدولي في تونس عند الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف بتوقيت بيروت)، يرافقه وزراء: الداخلية ريا حفار الحسن، الثقافة محمد داود، الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، وعدد من المستشارين، حيث كان في استقباله الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي، وامين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وكبار المسؤولين التونسيين، ووالي تونس الشاذلي بو علاق، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، وامين عام وزارة الخارجية والمغتربين هاني شميطلي، والسفير اللبناني لدى تونس طوني فرنجيه واركان السفارة، ومندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.

وقدمت باقة ورد الى الرئيس عون، قبل ان يحيي ونظيره التونسي العلمين اللبناني والتونسي، وتعزف الفرقة الموسيقية نشيد البلدين. بعدها، استعرض الرئيسان مجموعة من مختلف الوحدات في الجيش التونسي، ثم صافح الرئيس عون كبار المسؤولين التونسيين، فيما صافح الرئيس السبسي اعضاء الوفد اللبناني المرافق.



وبعد استراحة قصيرة في القاعة الرئاسية في المطار، ودّع الرئيس السبسي الرئيس عون الذي غادر متوجهاً الى مقر اقامته في فندق "ِشيراتون".

وسيجري رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات بعد ظهر اليوم، قبل ان يلقي كلمة لبنان غداً في اعمال القمة العربية.