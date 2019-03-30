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جريصاتي يواصل زيارة عكار بجولة والبعريني في غابة العذر

30
MARCH
2019
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استقبل عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني في دارته في منطقة القموعة - فنيدق، وزير البيئة فادي جريصاتي الذي بدأ منذ الأمس زيارة لعكار، في حضور رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا، رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر، رئيس بلدية فنيدق أحمد عبدو البعريني وأعضاء المجلس البلدي، الشيخ سميح عبدالحي وعدد من الناشطين البيئيين والاجتماعيين في فنيدق.

استهل البعريني اللقاء بكلمة قال فيها: "نرحب بمعالي الوزير جريصاتي في عكار، ونحن وإياه في لجنة البيئة، فنتمنى منه متابعة ما شاهد بعينه على الأرض في جولته التي بدأها نهار أمس، ولا سيما موضوع المحميات ومحمية غابة العذر".

وتوجه الى جريصاتي: "نتمنى على معاليك أيضا العناية بالثروة المائية وقد شاهدت ذلك أيضا. نحملك الصرخة بأن تكون هذه الأنهار على جدول أعمال مجلس الوزراء وتكون هناك حلول حقيقية للاستفادة من مياهها ومنع التلوث عنها".

جريصاتي
بدوره قال جريصاتي: "أتشرف بأن أكون في بيت كريم، أعطى المنطقة الكثير، وأتشرف بزيارة عكار. سأتكلم بما يهمني في وزارة البيئة، فموضوع الأنهار بحاجة إلى وعي وعلينا أن ندرك أن عكار خزان مائي للبنان، عكار بيئة وطبيعة مميزة، فيها فواكه وخضار لبنان، وهذه عطية إلهية لهذه المنطقة. هناك مسؤولية علينا، وهناك أيضا عمل كبير سيتم مع "سيدر"، وموضوع الصرف الصحي، خلال سنتين سيكون وراءنا".
أضاف: "نرى أن مع هذا العهد ستكون وتيرة العمل أسرع، وأنا وسعادتك على قلب واحد، وكما قلت نحن معا في لجنة البيئة، وبالنسبة إلى موضوع المحميات ولا سيما غابة العذر هي أولوية الأولويات، وكلنا مؤتمنون عليها وليس أبناء فنيدق فقط. علينا كدولة أن نؤمن لها كل المقومات، ومسؤولية أبناء فنيدق، عدم البناء في محيطها، كذلك على البلدية أن تلعب دورها بمنع التعديات عليها".
وختم: "المصلحة العامة فوق أي مصلحة والمسؤولية سنتشاركها معا".

وكان البعريني وجريصاتي جالا في غابة العذر، حيث اطلع جريصاتي على المحمية وناقش سبل العناية بها وكان توقف قبل الظهر في بلدة جبرائيل، في حضور رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر ورئيس بلدية جبرايل جميل خوري، واطلع على وضع نهر جبرائيل الملوث بالصرف الصحي.

وطنية
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