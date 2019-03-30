حمدان في يوم الارض: لقد سئم الشهداء الكلام

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بمناسبة ذكرى يوم الأرض غرد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

يوم الأرض ..

السلام والرحمة على شهداء أهلنا الفلسطينيين ، وشهداء الانتفاضة المستمرة من فرسان وماجدات التحية للأسرى الفلسطينيين في زنازين الحرية .

في يوم الأرض نؤكد المؤكد :

أولاً : لو أعطونا كل عواصم العالم "نيويورك" ، "برلين" ، "الدوحة" ، "الرياض" ، "اسطنبول"، "باريس"، "بروكسل" ، فنحن لا بد عائدون إلى الأرض الطيبة فلسطين من بحرها إلى نهرها وعاصمتها القدس .

ثانياً : من يسير باتجاه فلسطين فهو خالد أبداً ، ومن يسعى في الاتجاه المعاكس لفلسطين هو جثة هامدة في مقابر التاريخ.

ثالثاً : اليوم يزداد وضوحاً وتألّقاً الفرق بين .. العرب والعربان .. كالفرق بين .. فلسطين الحرة العربية واسرائيل اليهودية التلمودية .

وأخيراً، لقد سئم كل الشهداء الكلام .