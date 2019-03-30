الرئيس عون غادر لبنان الى تونس لترؤس الوفد اللبناني الى القمة العربية

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غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبنان عند الواحدة ظهراً متوجهاً الى تونس لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر القمة العربية في دورته الثلاثين الذي يعقد في العاصمة التونسية. ورافق الرئيس عون وفد رسمي ضم: وزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفّار الحسن، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، وعدد من المستشارين، على ان ينضم الى الوفد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلّي، وسفير لبنان في تونس السفير طوني فرنجيه، ومندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.



ومن المقرر ان يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في القمة التي تبدأ اعمالها الساعة العاشرة قبل ظهر غدّ بتوقيت تونس. وستكون له لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في القمة.