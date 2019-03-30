عازار في لقاء المسنين: سنعمل جاهدين ليصبح ضمان الشيخوخة قانونًا يحفظ كرامة كل مواطن لبناني مسنّ

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استضاف النائب روجيه عازار في منزله في عرمون عددًا من المسنّين حول مائدة الغذاء بعد القداس الإلهي الذي احتفل به الأب القاضي إيلي صليبا ، وذلك بمبادرة من ملكة جمال كسروان جويل برشيني.

النائب عازار شدّد في كلمته على ضرورة إيلاء المسننين الاهتمام والرعاية من قبل الدولة اللبنانية مشيرا الى أهمية ضمان الشيخوخة وموضحًا أنّ تكتل التغيير والاصلاح الذي أصبح اليوم تكتل لبنان القوي تقدّم منذ العام 2008 بإقتراح قانون ضمان الشيخوخة ولكن العراقيل كانت كثيرة أمام اقتراح القانون هذا وخصوصًا السياسية منها، بحيث كاد القانون أن يصل أكثر من مرة إلى الهيئة العامة وتشكّلت لجنة خاصة له ولكنّه لم يقرّ بعد .

عازار وعد بالعمل الدؤوب والمتواصل ليصبح هذا الاقتراح قانونًا ليستفيد جميع المسنّين من ضمان الشيخوخة، الذي بات هاجسًا وأولوية عند فخامة الرئيس العماد ميشال عون وهو يسعى جاهدًا من أجل تحقيقه .

هذا وكانت كلمة لملكة جمال كسروان الفتوح جويل برشيني شددت فيها على العطاءات والتضحيات التي بذلها كل مسنّ لأجل عائلته لافتةً إلى ضرورة تكريم المسنين والاعتناء بهم .

برشيني وعدت المسّنين بأن تستمر بتكريمهم وبألا تنسى بأن"كبارنا بركة ديارنا"