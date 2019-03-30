فادي جريصاتي: وزارة البيئة تعمل على تنفيذ خطة لإنهاء أزمة النفايات

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عقد وزير البيئة فادي جريصاتي اجتماع في مكتب محافظ عكار "عماد لبكي" مع روؤساء اتحادات بلديات عكار فيما اجتمع لاحقاً بعدد من ناشطي المجتمع المدني.

وقال جريصاتي خلال اجتماعه مع ناشطي المجتمع المدني: "نشجع اي مبادرة يقوم بها المجتمع المدني والمواضيع الاساسية تتمثل أولاً بمعالجة مشكلة الصرف الصحي وهي ليست مسؤولية البلدية لان البلدية لا تملك الامكانيات وهذا من اهتمام الوزارة المعنية والحكومة".

وأضاف: "وزيرة الطاقة لديها الرؤية الواضحة والخطة لمعالجة مشكلة الصرف الصحي ولكنها بحاجة الى تمويل وسيدر سيموّل هذه المشاريع".

وتابع جريصاتي: "في موضوع النفايات، هناك عمل بلدي يجب ان يحصل وكل بلدية قادرة على مساعدة وزارة البيئة التي تعمل على تنفيذ خطة بيئية تنهي أزمة النفايات في كل لبنان وننتظر موافقة الحكومة"، لافتاً إلى أن موضوع الفرز من المصدر يتم بمساعدة المجتمع المدني لأنه يحتاج الى وقت طويل وتوعية.

وختم جريصاتي: "علينا مسؤولية كبيرة بموضوع الصيد البري ونطلب من المجتمع المدني التبليغ عن اي مخالفة صيد عشوائية".