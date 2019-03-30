living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أحدث التقنيات لمختبرات الأسنان في الجامعة الأنطونية

30
MARCH
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتحت كلية الصحة العامة ـ قسم تكنولوجيا مختبرات الأسنان في الجامعة الأنطونية Antonine University-UA مؤتمر ومعرض تكنولوجيا مختبرات الأسنان Power of Knowledge ، في قصر المؤتمرات في الضبيه في حضور وزير المهجرين في لبنان غسان عطالله و رئيس الجامعة الأب ميشال الجلخ ونقيبي طب الأسنان في بيروت والشمال وأطباء ومتخصصين في طب الأسنان ومختبرات الأسنان.


المؤتمر الذي يستمر يومين يهدف الى الإضاءة على أحدث التقنيات والأدوات في مختبرات الأسنان، وذلك ضمن محاضرات علمية ومعرض شامل يضاهي المعارض العالمية انطلاقاً من أن الجامعة الأنطونية هي الوحيدة التي توفر هذا الإختصاص في لبنان.


الجلخ
وخلال حفل الإفتتاح أشار الأب الجلخ إلى أن هذا المؤتمر سيلقي الضوء على أهم الحالات السريريَّة، ويقدِّم الحلول المتطوِّرة، ويتناول أحدثَ المعلومات في الإختصاصات المتنوِّعة المتعلِّقة بهذه المهنة. ولفت إلى أنه تم تحضير البرنامج بعناية فائقة من قِبل قسم مختبرات الأسنان في كلية الصحة العامة في الجامعة الأنطونية لتلبية احتياجات محترفي الأسنان من أطبّاء وتقنيين. ويأتي هذا المؤتمر فيصِلّب رسالة الجامعة التي تُعنى بتثقيف طلّابها وتطوير مهاراتهم، وتعزيز الإحتراف البحثيّ الذي يُعنى بشؤون الأوضاع المحليَّة ولكن القائم على الإبتكارات العالمية. ولهذا السبب فإن المؤتمر يجسِّد رسالة الجامعة الأنطونية وقيمها، لأنه يستجيب لحاجة محليَّة وعالميَّة في الوقت عينه، ويوطِّد الروابط بين البحث والممارسة.

 

مكرزل
وفي الإطار نفسه كلمة لعميد كلية الصحة في الجامعة الأنطونية الدكتور غابي مكرزل أشار فيها إلى أن الرهبانية الأنطونية المارونية قد أسّست في العام 1986المعهد التكنولوجي لمختبرات الأسنان، وفي العام 1996 أصبح هذا المعهد جزاءً لا يتجزّأ من الجامعة، وانتقل من الحالة التقنية البحتة إلى المستوى الأكاديمي المتخصّص والدقيق في إطار التعليم العالي. وأكد أن الجامعة مستمرة في إنشاء أقسام جديدة لعلوم تكنولوجيا مختبرات الأسنان بالتعاون مع شركات عالمية، وذلك من اجل تقديم أكثر برامج التأهيل حداثة وتقدماً، وتعزيز هذه المهنة في لبنان والشرق الأوسط.

 

نهرا
ثم كانت كلمة لمديرة قسم تكنولوجيا مختبرات الأسنان في الجامعة الأنطونية الدكتورة مايا نهرا، أكدت فيها على أهمية تطوير المنهج الأكاديمي ليس فقط في لبنان، إنما على مستوى العالم ككل، نظراً لوجود تطور لافت وكثيف في التكنولوجيا الحديثة ما يتطلّب مهارات أكثر وأكثر.



وبعد انتهاء الكلمات، قدّم الأب جلخ دروع تقدير لوزير المهجّرين غسان عطالله الذي يعمل في هذا المضمار، ونقيب أطباء الأسنان في بيروت البروفسور روجيه ربيز، ونقيبة أطباء الأسنان في الشمال الدكتورة رلى ديب، وعميد كلية طب الأسنان في الجامعة اليسوعية جوزف مكزومي، وعميد كلية طب الأسنان في جامعة بيروت العربية البروفسور عصام عثمان، وبعض المتخصّصين في مختبرات الأسنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout