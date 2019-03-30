أحدث التقنيات لمختبرات الأسنان في الجامعة الأنطونية

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افتتحت كلية الصحة العامة ـ قسم تكنولوجيا مختبرات الأسنان في الجامعة الأنطونية Antonine Univesity-UA مؤتمر ومعرض تكنولوجيا مختبرات الأسنان Power of Knowledg ، في قصر المؤتمرات في الضبيه في حضور وزير المهجرين في لبنان غسان عطالله و رئيس الجامعة الأب ميشال الجلخ ونقيبي طب الأسنان في بيروت والشمال وأطباء ومتخصصين في طب الأسنان ومختبرات الأسنان.



المؤتمر الذي يستمر يومين يهدف الى الإضاءة على أحدث التقنيات والأدوات في مختبرات الأسنان، وذلك ضمن محاضرات علمية ومعرض شامل يضاهي المعارض العالمية انطلاقاً من أن الجامعة الأنطونية هي الوحيدة التي توفر هذا الإختصاص في لبنان.



الجلخ

وخلال حفل الإفتتاح أشار الأب الجلخ إلى أن هذا المؤتمر سيلقي الضوء على أهم الحالات السريريَّة، ويقدِّم الحلول المتطوِّرة، ويتناول أحدثَ المعلومات في الإختصاصات المتنوِّعة المتعلِّقة بهذه المهنة. ولفت إلى أنه تم تحضير البرنامج بعناية فائقة من قِبل قسم مختبرات الأسنان في كلية الصحة العامة في الجامعة الأنطونية لتلبية احتياجات محترفي الأسنان من أطبّاء وتقنيين. ويأتي هذا المؤتمر فيصِلّب رسالة الجامعة التي تُعنى بتثقيف طلّابها وتطوير مهاراتهم، وتعزيز الإحتراف البحثيّ الذي يُعنى بشؤون الأوضاع المحليَّة ولكن القائم على الإبتكارات العالمية. ولهذا السبب فإن المؤتمر يجسِّد رسالة الجامعة الأنطونية وقيمها، لأنه يستجيب لحاجة محليَّة وعالميَّة في الوقت عينه، ويوطِّد الروابط بين البحث والممارسة.

مكرزل

وفي الإطار نفسه كلمة لعميد كلية الصحة في الجامعة الأنطونية الدكتور غابي مكرزل أشار فيها إلى أن الرهبانية الأنطونية المارونية قد أسّست في العام 1986المعهد التكنولوجي لمختبرات الأسنان، وفي العام 1996 أصبح هذا المعهد جزاءً لا يتجزّأ من الجامعة، وانتقل من الحالة التقنية البحتة إلى المستوى الأكاديمي المتخصّص والدقيق في إطار التعليم العالي. وأكد أن الجامعة مستمرة في إنشاء أقسام جديدة لعلوم تكنولوجيا مختبرات الأسنان بالتعاون مع شركات عالمية، وذلك من اجل تقديم أكثر برامج التأهيل حداثة وتقدماً، وتعزيز هذه المهنة في لبنان والشرق الأوسط.

نهرا

ثم كانت كلمة لمديرة قسم تكنولوجيا مختبرات الأسنان في الجامعة الأنطونية الدكتورة مايا نهرا، أكدت فيها على أهمية تطوير المنهج الأكاديمي ليس فقط في لبنان، إنما على مستوى العالم ككل، نظراً لوجود تطور لافت وكثيف في التكنولوجيا الحديثة ما يتطلّب مهارات أكثر وأكثر.





وبعد انتهاء الكلمات، قدّم الأب جلخ دروع تقدير لوزير المهجّرين غسان عطالله الذي يعمل في هذا المضمار، ونقيب أطباء الأسنان في بيروت البروفسور روجيه ربيز، ونقيبة أطباء الأسنان في الشمال الدكتورة رلى ديب، وعميد كلية طب الأسنان في الجامعة اليسوعية جوزف مكزومي، وعميد كلية طب الأسنان في جامعة بيروت العربية البروفسور عصام عثمان، وبعض المتخصّصين في مختبرات الأسنان.