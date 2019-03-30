إقفال باب الترشيحات لفرعية طرابلس... وهؤلاء هم المرشحون

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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في بيان أنه في تمام الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 29 آذار الجاري أقفل باب تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري بتاريخ 14 نيسان في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019.

أما المرشحين عن المقعد السني بلغ عددهم ثمانية وهم: يحي كامل مولود، ديما محمد رشيد الجمالي، سامر طارق كباره، طلال محمد علي كباره، عمر خالد السيد، حامد عمر عمشه، محمود ابراهيم الصمدي، محمد مصباح عوني احدب.

والجدير بالذكر أن مهلة الرجوع عن الترشيح تنتهي في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 3 نيسان.