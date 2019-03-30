انجاز طبي جديد للطبيب اللبناني خضر فقيه في بلغاريا: اعادة ترميم قسم من جمجمة فتاة عشرينية

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مرة اخرى يحقق اللبنانيون في دول الانتشار وحيثما يقيمون نجاحات وانجازات كبيرة هي فخر لوطنهم الأم ووساما" يوضع على صدر هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بقدرات وابداعات ابنائه, وهو ما حصل الاسبوع الفائت في العاصمة البلغارية صوفيا حيث حقق الطبيب والبروفسور اللبناني خضر فقيه ابن بلدة الريحان الجنوبية انجازا علميا وطبيا يحصل للمرة الاولى في مجال الجراحة تمثل في اعادة ترميم قسم من جمجمة فتاة في العشرين من عمرها تعرضت لحادث سير كبير ادى الى تهشم جزء من جمجمة الرأس

العملية هي انجاز حقيقي نظرا لدقة المكان اولا" في الجمجمة وهي مركز الدفاع الاول عن الأغشية الدماغية وقد استخدم الدكتور فقيه تقنية جراحية ثلاثية الابعاد( ثري دي )

احتاجت الى تحضير فعلي ودراسة معمقة احتاجت لاعادة صب جمجمة مماثلة لجمجمة الانسان مكونة من شبكات معدنية تم تخطيطها بعناية ودقة ضمن ماكيت خاص حرص فيها د.فقيه على ان تكون بمقاييس وبصلابة الجمجمة الحقيقية تمنع تسرب الالتهابات للاغشية الدماغية وقد اجرى الدكتور فقيه العملية محاطا بطاقم طبي من سبعة اطباء مرافقين بينهم وزير الصحة الاسبق وهو طبيب بلغاري معروف

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يحقق فيها بروفسور فقيه انجازا طبيا في مجال الجراحة في بلغاريا التي يعتبرها فقيه وطنه الثاني وهو كان قد استحق لمرات تهنئة وتقدير السلطات العليا في الدولة كما وتقدير رئيس البلاد مرات عدة

ولدى الدكتور فقيه باعا طويلا في مجال الانجازات العلمية والاكاديمية كانت مصدر فخر للبلد الذي يعيش فيه ويعشقه كما لبلده الأم لبنان وهوعضو في المجلس الاكاديمي الأعلى في بلغاريا وهو بالمناسبة اول طبيب غير اوكراني يصوت لانضمامه اليها 17 طبيبا وعالما من المجلس الاكاديمي العلمي في كلية الطب وهو يعتبر حاليا الطبيب الأشهر في مجاله على مستوى اوروبا الشرقية