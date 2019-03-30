living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انجاز طبي جديد للطبيب اللبناني خضر فقيه في بلغاريا: اعادة ترميم قسم من جمجمة فتاة عشرينية

30
MARCH
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مرة اخرى يحقق اللبنانيون في دول الانتشار  وحيثما يقيمون نجاحات وانجازات كبيرة هي فخر لوطنهم الأم ووساما" يوضع على صدر هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بقدرات وابداعات ابنائه,  وهو ما حصل الاسبوع الفائت في العاصمة البلغارية صوفيا حيث حقق الطبيب والبروفسور اللبناني خضر فقيه ابن بلدة الريحان الجنوبية انجازا علميا وطبيا يحصل للمرة الاولى  في مجال الجراحة تمثل في اعادة ترميم قسم من جمجمة فتاة في العشرين من عمرها تعرضت لحادث سير كبير ادى الى تهشم جزء من جمجمة الرأس

العملية هي انجاز حقيقي  نظرا لدقة  المكان اولا" في الجمجمة وهي مركز الدفاع الاول عن الأغشية  الدماغية وقد استخدم الدكتور فقيه  تقنية جراحية ثلاثية الابعاد( ثري دي )

احتاجت الى تحضير فعلي ودراسة معمقة  احتاجت لاعادة صب جمجمة مماثلة لجمجمة الانسان  مكونة من شبكات معدنية  تم تخطيطها بعناية ودقة  ضمن ماكيت خاص حرص فيها د.فقيه على ان تكون بمقاييس وبصلابة الجمجمة الحقيقية تمنع تسرب الالتهابات للاغشية الدماغية وقد اجرى الدكتور فقيه العملية  محاطا بطاقم طبي من سبعة اطباء مرافقين بينهم وزير الصحة الاسبق وهو طبيب بلغاري معروف

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يحقق فيها بروفسور فقيه انجازا طبيا  في مجال الجراحة في بلغاريا التي يعتبرها فقيه وطنه الثاني  وهو كان قد استحق لمرات تهنئة وتقدير السلطات العليا في الدولة  كما وتقدير رئيس البلاد مرات عدة

ولدى الدكتور فقيه باعا طويلا في مجال الانجازات العلمية والاكاديمية  كانت مصدر فخر للبلد الذي يعيش فيه ويعشقه كما لبلده الأم لبنان وهوعضو في المجلس الاكاديمي الأعلى في بلغاريا وهو بالمناسبة اول طبيب غير اوكراني يصوت لانضمامه اليها 17 طبيبا وعالما من المجلس الاكاديمي  العلمي في كلية الطب وهو يعتبر حاليا  الطبيب الأشهر في مجاله على مستوى  اوروبا الشرقية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout