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كتبت "الأخبار":

أرسل وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان إلى مصلحة الديوان في الوزارة مراسلة تُفيد بتعيين مستشاره روبين صغبيني مُشرفاً عاماً على «خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية»، محلّ ماريو أبو زيد (كان مستشار الوزير السابق بيار بو عاصي). واللافت أنّ قيومجيان أرسل كتابه من دون علم المدير العام للوزارة القاضي عبد الله أحمد، الذي ردّ بطلب فتح تحقيقٍ بالموضوع، لمعرفة كيف سُجّلت مراسلة كهذه من دون علم المدير العام. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ أحمد مُصرّ على الذهاب بالتحقيق حتى النهاية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. فالأمور لا تقتصر على تجاوز صلاحيات المدير العام، بل تتعداه إلى تعيين صغبيني بهذه الطريقة «الالتفافية»، ولا سيّما أنّ الملف الذي عُيّن مُشرفاً عليه «حسّاس ودقيق، وبحت تقني. وهو يتضمن الإشراف على أموال تدخل إلى المؤسسات العامة، ومراقبة سياسة المجتمع الدولي بما يخصّ ملف اللجوء»، بحسب المصادر.