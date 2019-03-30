وزارة الداخلية: اقفال باب الترشيحات للانتخابات الفرعية في طرابلس.. وهذا عدد المرشحين

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اعلنت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في بيان انه في تمام الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 29/3/2019 اقفل باب تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري بتاريخ 14/4/2019 في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ21/2/2019.

وقد بلغ عدد المرشحين عن المقعد المذكور ثمانية هم السادة:يحي كامل مولود، ديما محمد رشيد الجمالي، سامر طارق كباره، طلال محمد علي كباره، عمر خالد السيد، حامد عمر عمشه، محمود ابراهيم الصمدي، محمد مصباح عوني احدب.

وتجدر الإشارة الى ان مهلة الرجوع عن الترشيح تنتهي في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 3/4/2019.