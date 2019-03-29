مقدمات نشرات الاخبار.. الـOTV: حليمة الكهرباء غير قادرة على التخلي عن عادتها القديمة

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

يبدو أن حليمة الكهرباء غير قادرة على التخلي عن عادتها القديمة في العرقلة والتعطيل: في العلن، نحن مع العهد وحريصون على نجاحه. أما في السر، فنخطط لضربه، ونستمر في السعي لإفشاله، ولو كلف الأمر إطالة أمد أزمة الكهرباء، وزيادة العجز المالي، وتعريض المساعدات والدعم الدوليين المقرين للبنان شرط بدء الإصلاحات، وأولها في الكهرباء، لخطر شديد.

وزيرة الطاقة تعد خطة محدثة لمعالجة الأزمة. يؤازرها البنك الدولي، وحشد من الخبراء وذوي الاختصاص. تزيل الأسباب كافة التي دفعت البعض الى الاعتراض في السابق. أما في المقابل، فيعد البعض خطة لإطاحة الخطة، بمؤازرة بنك من الأهداف، في طليعتها تشويه الحقائق، وضرب سمعة الآخرين، بمعية حشد من الخبراء في التضليل، وذوي الاختصاص في الحملات الممنهجة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام... يبتدعون أسبابا للاعتراض، ويبتعدون قدر الإمكان عن الإدلاء بدلوهم على طاولة اللجنة الوزارية المختصة، التي يفترض ان تعاود اجتماعاتها الأسبوع المقبل، كما اعلنت الوزيرة ندى البستاني اليوم، مؤكدة أن يدنا ما زالت ممدودة وآذاننا صاغية لكل ملاحظة هادفة وانتقاد بناء، ونحن جاهزون للاستماع لكل فكرة جيدة. ففي النهاية، ختمت بستاني، خطة الكهرباء يجب أن تقر ويبدأ تنفيذها في أقرب وقت لأن مصلحة اللبنانيين أولوية.

وكما في الكهرباء، كذلك على خط الموازنة، مع سائر مستلزماتها الدستورية، وأولها قطع الحساب، وهذان الموضوعان شكلا اليوم محورا طرحه رئيس لجنة المال والموازنة على بساط البحث عبر الآلية البرلمانية الرسمية، حتى لا يفرض أمر واقع على السلطة التشريعية واللبنانيين من جديد.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

انسحب طه ناجي وترشح مصباح الأحدب.

وهكذا يمكن وصف الإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس وفق بعض القراءات بانها محكومة بالتحالفات السياسية العرضية لصالح ديما جمالي.الى هذا الموضوع

هناك شائعات عدة في البلد بعضها يتحدث عن الوضعين الإقتصادي والمالي بترد

وبعضها الآخر يحاضر في احتمالات الحرب الإسرائيلية على لبنان بتحليل وفي الموضوعين لا تستند الشائعات الى معلومات بل الى ما قيل ويقال.الصحيح أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاقة كبيرة للحكومة مع استئناف الرئيس الحريري نشاطه بعد خضوعه لقسطرة ناجحة في القلب.

أما جلسة الأسئلة والأجوبة النيابية للحكومة فستكون في العاشر من نيسان.

وغدا سيسافر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى تونس للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد الأحد والتي حضر جدول أعمالها اليوم وزراء الخارجية العرب الذين رفضوا القرار الأميركي بضم الجولان المحتل الى إسرائيل.

وبعيدا عن كل هذه الشؤون نبدأ بموضوع إنساني صحي فقد وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في طائرة خاصة الطفل أحمد عثمان بعد خضوعه لعمليات جراحية في تركيا دقيقة تتعلق بزرع النخاع العظمي.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس يفترض أن تعود الحركة إلى عجلة النشاط الحكومي لاسيما ما يتعلق بمسائل حيوية كخطة الكهرباء والموازنة العامة التي أكد وزير المال علي حسن خليل الجهوزية الكاملة لعرضها على مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب بما يتعلق بحجم التخفيضات وتوزيع الموازنات التي خضعت بدورها لتعديلات فرضتها أمور كثيرة إستجدت.

وفي هذا الإطار كان كلام لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج بعد لقائه وزير المال.

بلحاج إختصر الوضع الإقتصادي بوصفه بالدقيق وأشار إلى أن الموضوع هو إرتقاء الحكومة اللبنانية إلى مستوى الإصلاحات التي يجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة التي تدعم لبنان وفي هذا السياق لفت بلحاج إلى أن وزير المال هو داعم ومتفهم للإصلاحات مؤكدا عمل البنك الدولي إلى جانب وزارة المال لإرساء هذه الإصلاحات.

وفيما أكتملت التحضيرات لإنطلاق أعمال القمة العربية المزمع عقدها في تونس يوم الأحد المقبل عقد وزراء الخارجية العرب إجتماعا تحضيريا لجدول الأعمال الذي سيناقش 21 بندا فيما إعلان ترامب عن سيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل في كلمة الأمين العام للجامعة العربية في التأكيد على هوية الجولان السورية العربية .

رئيس الجمهورية ميشال عون سيترأس وفد لبنان الى تونس التي سيتوجه اليها ظهر غد السبت يرافقه الوزراء جبران باسيل محمد داوود داوود ريا الحسن وصالح الغريب بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية ومندوب لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان كما سيعقد عددا من اللقاءات مع رؤساء الوفود المشاركين في القمة.

على خط الإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس طرأ اليوم موقف جديد تمثل بإعلان عضو جمعية المشاريع طه ناجي عدم ترشحه للإستحقاق المقرر في الرابع عشر من نيسان المقبل وقال - وهو بجانب النائب فيصل كرامي - أنه لا يمكن للفائز أن ينافس الخاسرين.

بدوره أعلن كرامي مقاطعة الإنتخابات قائلا إننا لن نعترف بنتائجها.

في المقابل أعلن النائب السابق مصباح الأحدب ترشحه للإنتخابات الفرعية.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

هي الارض التي تحيى باهلها، فتصبح عصية على الايام، وتتقدس بتضحيات ثوارها فتخلد كشمسها وزيتونها المحفور في عمق الزمان.

هي الارض التي تختصر القضية، وتختصرها كلمة فلسطين كل فلسطين، من نهرها الى بحرها، من فائها الى نونها وما بينهما كل احرف الجهاد والتضحيات التي باتت ترسم المعادلات من عمق الارض المحتلة عام ثمانية واربعين الى اسوار القدس وساحات غزة الهادرة فوق رؤوس المحتلين.

عشية يوم الارض تتحضر الارض لتلفظ شهادتها مؤكدة انتماءها بالمسيرات التي تعم كامل الاراضي الفلسطينية، المحتلة منها والمحررة، وصبح الثلاثين من آذار قريب.

وعلى مفترق زمني صادف اعلانا اميركيا بضم الجولان السوري المحتل للكيان العبري، يأتي يوم الارض ليؤكد لدونالد ترامب ولبنيامين نتنياهو واصدقائهما من بعض العرب المتحكمين، ان عمق الارض المحتلة عام ثمانية واربعين تنطق بالضاد المرسخة لامجاد الشعوب العربية “ضد التطبيع”، والا حياة لسيناريوهات البيع والشراء على اوراق السياسة والحسابات الانتخابية، وان حضر نعيق بعض المستعربين بمسميات الواقعية والانفتاح في عصر العولمة والمعارك الدنكيشوتية.

يأتي يوم الارض فيما الاراضي التونسية تتحضر لاستقبال قادة عرب لعقد قمتهم على وقع سيل من الاستنكارات لضم الجولان، هي تماما كتلك التي حدثت يوم نقلت سفارة حليفهم دونالد ترامب الى القدس، ثم عادت لتهدأ باسم الواقعية وصفقة القرن واتسراتيجيات السلام العربية.

فسلام على قمة ترفض ضم الجولان الى تل ابيب، وترفض ان تضم الشعب السوري الى صفوفها عبر الاستمرار بتجميد مقعد دمشق بقرارات تملى على اعضائها.

اما لبنان العضو الناطق زمن الصمت العربي فلا زالت ارضه محمية، وعصية على كل احتلال كما جدد وزير خارجيته اليوم من بلغاريا. اما واقعه الاقتصادي فلا يزال عصيا على الحل رغم كل الجهود التي تبذل كما اخطر اللبنانيين اليوم موفد البنك الدولي.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

قبل أن تعود عقارب الساعة غدا الى الأمام. ساعة ستديو فيجن القابضة على قناة الام تي في قفزت الى الوراء واستعادت زمنا غابرا فرضه غبريالها المؤسس بقرار من حركة تصحيحة أم انقلاب جزئي قادته العائلة الواحدة داخل مجلس الإدارة فنحت ابنها "البار" جدا ميشال المر.. وأعلنت الجهاد عبر مبايعة "جياد المر" رئيسا لمجلس الإدارة، وتحت طائلة المسؤولية والبلاغ حرر ووزع على الموظفين مرفقا بتحذير من مغبة التعاطي مع الرئيس "الراحل" الذي أطيح بضربة من داخل البيت الواحد، وفي اتصال بالجديد قال الاب المؤسس غبريال المر إنه أعاد تصويب قرار كان خاطئا ولم يشأ المر الأكبر وصف العملية بالانقلاب، بل بتصحيح مسار وأعلن أنه اليوم في مرحلة انتقالية وفي الاسبوع المقبل سوف يسعى لترتيب العلاقة بين ستديو فيجن ومحطة "الام تي في" في ضوء القضايا المستجدة وسواء أكان الأمر حركة انقلابية أو تصحيحة أم تعيينا عائليا فإن الاب وجه صفعة قاسية علمت على خد ابنه وحاسبته على أداء غير منتظم.

ما زالت مآثره في أروقة القضاء وملفاته ارتفعت بسرقة المال العام من تخابر غير شرعي وتحويل ستديو فيجن الى سنترال من مال الدولة وإذا كان الاب قد عاقب ابنه وفرض عليه الحجر المالي والإداري. فلا عتب على محطات تلفزيونية انتقدت سلوكه "الهوائي" المتأرجح.

الباغي والمبتغي لربح خاص من مال عام ويمكن استنتاج أن غبريال المر كان قضاء ميشال وقدره بعد أن حاباه القضاء على مختلف ملفاته. ومن مخلفات القرارات القضائية والدستورية. تنحى اليوم تيار الكرامة وجمعية المشاريع عن انتخابات طرابلس وأعلن النائب فيصل كرامي أننا نشهد عملية سطو سياسي على المقعد السني في طرابلس وقال سنقاطع الانتخابات ولن نعترف بنتائجها فيما قال المرشح طه ناجي الفائز بطعن الدستوري إنه لا يمكن أن ينافس الفائز الخاسرين وعليه فإن انتخابات طرابلس الفرعية: الخارج منها هو "ناجي "المفقود". والداخل "مولود" وسيحيي الانتخابات بترشيحه ممثلا المجمتع المدني منغصا على المستقبل خيار التزكية وفي الخيارات العربية.

يتسخن العرب لقمة تونس على توقيت اشتعال الشارع في الجزائر التي خرجت الى شوارعها اليوم مليونية ترفض بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سدة الرئاسة وتعارض تدخل الجيش في الوقت نفسه والرئيس المعتل الملتصق بالكرسي المتحرك كلف اليوم رئيس مجلس الأمة المشاركة في القمة العربية على اعتبار أن مؤتمر تونس كان ينتظر وصول بوتفليقة الذي يعتقد أنه لا يملك القدرة حتى على كتابة نص التكليف بتمثيله وفي رسالة الى القمة والأمم.. كان التوقيع الأمضى هو ذلك الذي خطه الفنان السوري الكبير دريد لحام.. متنازلا عن كاليفورنيا لمصلحة المكسيك بطل "غربة" قدم ورقة من شقائق نعمان.. وقال للعرب "كاسك يا وطن".



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

اعتبارا من عطلة نهاية هذا الاسبوع، سيكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب خارج لبنان: رئيس الجمهورية يتوجه إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية ... رئيس مجلس النواب، وبحسب وكالة الأنباء المركزية سيتوجه إلى العراق في زيارة رسمية ...

يبقى رئيس الحكومة الذي عاد أمس لكنه يمضي فترة نقاهة بعد العملية التي خضع لها في باريس .

لكن هذا لا يعني أن الملفات غير شغالة:

ملفات الفساد تتتابع على قدم وساق:

فهناك فساد مقونن، كما هو حاصل بالنسبة إلى " تنفيعات لجمعيات "، وهذا ما سنورده في تقرير مفصل في سياق النشرة، وهناك الفساد المتعلق بالجمارك ولاسيما لجهة الإذن بملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي . وهناك الفساد في " النافعة " ، ومتابعته تنتظر جواب وزارة الداخلية على طلب القاضية غادة عون بالاستماع إلى أحد عشر موظفا في " النافعة " بصفة شهود، بعدما وردت أسماؤهم في التحقيق مع ج.ح. والذي يتولاه جهاز أمن الدولة.

وفي مقابل ملفات الفساد، هناك استحقاقات ضاغطة وفي مقدمها ملف الكهرباء والموازنة.

ملف الكهرباء ينتظر الاجتماع الثاني للجنة الوزارية، على ان يطرح على مجلس الوزراء حين تنهي اللجنة أعمالها، وفي ملف الموازنة ، برزت خطوة رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بتوجيه سؤال يتعلق بموازنة هذا العام وبالحسابات منذ العام 1993 حتى 2017 .

هذه الملفات المتراكمة تسير ، بصرف النظر عن التباطؤ في عمل السلطة التنفيذية والذي حتمته هذا الاسبوع العملية التي خضع لها الرئيس الحريري ، ويعول على حركة الاسبوع المقبل، مع عودة الرئيس عون من تونس، ومع عودة الرئيس الحريري إلى السراي ...



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل تعود الحركة السياسية، الى سابق زخمها مع استئناف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نشاطه بعد عودته ليل امس الى بيروت اثر عملية القسطرة التي خضع لها في فرنسا. وكذلك ينتظر ان يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم غد الى تونس على راس وفد للمشاركة في اعمال القمة العربية.

قضائيا، أحال النائب العام التمييزي، الإخبار الذي تقدم به النائبان جورج عقيص وأدي ابي اللمع، المتعلق بمخالفات في الجمارك الى شعبة المعلومات، لمباشرة التحقيق فيه. وقالت مصادر مواكبة لتلفزيون المستقبل: إن هذا يدل على ثقة القضاء بالشعبة التي تحوز ايضا على ثقة اللبنانيين، نتيجة ما حققته من انجازات. ورأت المصادر أن حصر التحقيق في هذا الملف بجهة واحدة هو دليل على الجدية بالسير فيه.

انتخابيا، تنتهي بعد اربع ساعات ونصف الساعة مهلة تقديم طلبات الترشح عن المقعد السني الخامس في طرابلس، حيث سجل حتى الان تقديم طلبات ثمانية مرشحين. ديما جمالي المطعون في نيابتها اضافة الى سبعة آخرين، في حين اعلنت قوى الثامن من اذار مقاطعتها للمعركة بعدم ترشيح طه ناجي



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