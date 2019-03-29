كنعان: لدي خشية من تأخير الموازنة لتغييب التدقيق الفعلي

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قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديثين للlbci والotv على خلفية سؤاله للحكومة عن الموازنة والحسابات المالية "لدي خشية من ان يكون التأخير في احالة موازنة ٢٠١٩ والحسابات لوضع المجلس النيابي امام امر واقع قبول الامور بلا تدقيق فعلي".

واعتبر كنعان ان "اصلاحات سيدر هي نفسها ٣٩ توصية للجنة المال ولكن يبدو ان الكنيسة القريبة لا تشفي فأن يصلوا متأخرين افضل من ان لا يصلوا وما يهمنا التنفيذ".

واشار كنعان الى ان "كثرة الكلام الايجابي واعلان الجهوزية لخطوات كبيرة يجب الاّ تكون مجرّد وعي وهمي، فاصلاح مالية الدولة وخلق فرص عمل اهم الخطوات المطلوبة من الحكومة".